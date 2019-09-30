迎接10月黑色萬聖節，慕軒飯店URBAN331威士忌酒吧自10月1日到10月31日每週三、週四晚間19:00-23:00推出「詭”橘”萬聖狂歡趴」活動，每人只要NT$699，享精選調酒2小時暢飲，有經典長島冰茶(Long Island)、萊姆伏特加(Vodka Lime)、琴通寧(Gin Tonic)…等多款酒水外，還提供萬聖節特調 ─ 以軒尼詩V.S.O.P.干邑白蘭地為基底、充滿柳橙酸甜滋味的傑克南瓜燈(Jack’ O Lantern)，或是插上新鮮迷迭香後點燃取其餘香、由波本威士忌調配的搗蛋墓地(Haunted Graveyard)。另外凡穿著萬聖裝扮或橘色服飾的貴賓，立刻減免NT$100，每位享優惠價NT$599，讓您與好友沉浸URBAN331酒吧細膩氛圍，坐靠優雅復古皮製沙發，歡慶一年一度的萬聖節派對！

此外，URBAN331還與法國酒廠Hennessy軒尼詩合作，即日起至11月30日止「日落Sunset Cocktail」新發售每杯NT$400，以軒尼詩V.S.O.P.干邑白蘭地為基底，倒入清爽的薑汁汽水，與新鮮生薑、檸檬、薄荷融合，加入微量的安格仕苦精提味，賦予更多層次迷人味道，現在推出打卡優惠活動，每天17:00-19:00凡拍照分享「日落Sunset Cocktail」至Facebook或Instagram，享有買一送一優惠。