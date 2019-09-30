〈時評〉總統在選什麼？

選總統的日子（2020年1月11日），很快就要到了。選總統，到底在選什麼？

有人說，選總統不是在選聖人。這當然，總統府不是梵蒂岡，選總統又不是在選教宗。但是，總統府也不是馬戲班，選總統不是在選玩世不恭的小丑；總統府也不是幫派的總會堂，選總統也不應該是在選無賴跟混混吧？

有人說，選總統不是在選博士，那還用說？有學問跟會做事、能治國本來就是完全風馬牛、不相干的兩碼子事！政治上，相信官大學問大與學問大官大，本來就是一種病態，也中了「學而優則仕、仕而優則學」的遺毒！但是，總統府好歹也不是政治資源回收場，選總統更不應該是在選不學無術的草包吧？

有人說，選總統不是在選大、小事一把抓，不懂得權力下放、分層負責的人，真是對極了！但是，台灣既有內憂、又有外患，選總統絕對不應該是在選「能混就混、能撈就撈」的尸位素餐者吧？

有人說，選總統要選接地氣的，才能苦民所苦，才能民之所欲，長在我心、常在我心，而非藏在我心。那敢情好！但是，選總統不應該是在選一個人前宮廟拜拜上香、磕頭如搗蒜，人後酒色財氣樣樣來的騙子吧？

當然，還有更多人說，笨蛋，問題在經濟啦！是耶？非耶？問問從阿里巴巴「退休」的笨蛋馬雲、從騰訊「卸任」的笨蛋馬化騰、從聯想「卸任」的笨蛋柳傳志...，甚至於問問笨蛋習近平與笨蛋川普，問題在經濟，還是在經濟背後的政治？

退一步講，在自由、民主、人權、國家認同、主權都不成其為問題的美國，是有講「笨蛋，問題在經濟啦！」的本錢的！但是，在台灣，聽到「笨蛋，問題在經濟啦！」的選舉語言與口號時，請大家要特別冷靜想想：錢，是不是需要拿自由、民主、人權、主權去交換？是不是也離國家的建構愈來愈遠？

想通了，為了自己以及台灣以後的世世代代，明年1月11日總統那一票該／要怎麼投，就會有個底了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）