印尼嘉年華吸引千名移工到場 動感歌后鐵肺開唱

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市勞工局與駐台北印尼經濟貿易代表處昨（29）日在市府前市民廣場辦理「印尼文化嘉年華」，活動邀請新北市長侯友宜、印尼駐臺代表Didi Sumedi與勞工朋友同歡，並以印尼傳統薑黃飯祈福儀式表達心意，壓軸更邀請印尼蔡依林動感舞后Zaskia Gotik帶來多首印尼舞曲，大家跟著一起扭臀尬舞，歡樂指數嗨爆表！

印尼駐臺代表(Didi Sumedi)致詞時表示，非常感謝新北市對印尼朋友的關心，新北市每年所舉辦的印尼文化嘉年華讓印尼朋友們得以抒解思鄉情懷。呼籲印尼移工朋友們努力工作回饋及遠離毒品。

現場由地主侯友宜切下薑黃飯最上方，侯市長透過印尼傳統薑黃飯祈福儀式，表示新北市對印尼朋友們的尊敬及感恩之意。活動也安排一系列的印尼文化饗宴，包含傳統迎賓舞蹈CENDRAWASIH、傳統武術PENCAK SILAT表演、移工樂團表演以及傳統服裝秀－MILA BUTIK，最後特別邀請當紅動感歌后Zaskia Gotik使全場觀眾不自覺地扭動了起來盡情歡樂，讓印尼勞工朋友們也能在臺灣感受到家鄉的熱情！

此外，勞工局同時提供印尼美食、義剪、免費視障按摩及移工法令宣導等攤位。許多印尼朋友們早早就到現場排隊領取美食券及美食。

遠傳電信亦提供好禮摸彩大放送及提供移工免費申辦預付卡，並贈送16天上網，慈濟人醫會熱情提供免費健檢，警察局全力協助維持會場內外及周邊交通秩序，衛生局也協調醫護小組現場待命，讓與會的民眾與勞工感到新北市的貼心。