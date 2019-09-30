越南新住民描寫姐妹血淚故事 獲移民工文學獎首獎

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）第6屆「移民工文學獎」9月29日在阿里山國家森林遊樂區舉行頒獎典禮，越南籍新住民陳氏桂作品「那年，梅花開」，描寫新住民嫁到台灣後遭家暴導致精神疾病，爾後遭送回越南，鬱鬱而終的故事，獲得評審青睞得到首獎。

來自越南的陳氏桂與丈夫因工作結緣，婚後定居南部，在高雄開越南河粉店。「那年，梅花開」以越南南部水鄉做背景，一名叫做阿月的女子年少嫁往台灣，原以為是人生新篇章的開始，卻遭丈夫家暴，導致罹患精神疾病，被迫離開才1歲的女兒，被送回越南家鄉，最終在思念女兒的過程中鬱鬱而終。

陳氏桂表示，因為開店所以認識很多來自越南的姐妹，當初聽到這故事後讓她很難過，「原本想改寫故事的結局，讓阿月在故事中活下來，但是又覺得這樣寫，大家才知道她不是唯一辛苦的人。」

她說，希望透過故事讓更多台灣民眾一起體諒、包容並協助在台灣的新住民姐妹，希望這座寶島上不會再發生阿月那般的故事。

主辦本次活動的林務局表示，臺灣有87萬名的新移民與移工，也有越來越多來自東南亞的觀光客造訪阿里山等國家森林遊樂區，本次投稿的作品中，也有以阿里山美景及小火車為背景、敘述人生旅程中徘徊少女心情的文章，透露臺灣土地與移民工心靈的緊密連結。

林務局也期待透過移民工的文學創作，能讓更多東南亞的朋友認識臺灣、造訪臺灣，同時也讓生活在臺灣這塊土地上的每個族群更認同這片土地，共同愛護森林資源。