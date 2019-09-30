古典文學的南洋旅行　台文館湧動娘惹情思

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國立台灣文學館推出「娘惹浮生──二十世紀初期臺灣古典文學南洋旅行記特展」，以古典詩為主題透過張福英著作《娘惹回憶錄》獨特幽微的女性視角破題，記錄板橋林家與當時文人在二十世紀初期的時空背景下，與南洋地區產生連結，展期至2020年3月8日。

文化部發布新聞稿表示，印尼棉蘭橡膠大王的千金大小姐張福英，嫁給素未謀面、遠渡重洋而來的臺灣板橋林家大少爺林景仁。60年後，張福英親筆寫下《娘惹回憶錄》。展覽從臺灣板橋與印尼棉蘭，兩大家族的跨國聯姻，勾勒臺灣古典文學南渡的行跡。藉由張福英曾陪同丈夫林景仁前往廈門、臺灣的旅行經驗，側面觀察板橋林家西渡廈門，轉往南洋發展的家族遷徙史。

文化部透露，「娘惹浮生特展」將展出臺文館珍藏的張福英手稿、文物，以及《娘惹回憶錄》的相關文本，例如以板橋林家為中心的文學集團「菽莊吟社」及成員的詩集，《菽莊主人收錄詩文集》、施士洁《喆園吟草》、許南英《窺園留草》，並由檳城娘惹博物館借展精工刺繡的娘惹服飾、繽紛鮮豔的珠繡鞋等展品。

臺文館長蘇碩斌說明，展覽背景的敘事線，重點當然不是豪門聯姻。更有意思的，是百年前衝往南洋擴展社交圈的臺商，也把烙在身上的古典詩帶著去旅行了。