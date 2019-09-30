何韻詩遭質疑不得參加集會？ 移民署：經過報備一切合法

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）香港歌手何韻詩來台參加929台港大遊行活動，卻遭人從後方潑灑紅漆。有媒體報導，何韻詩本次來台乃持加拿大護照入境，依規定不得參與任何與來台申請項目不同的活動。移民署表示，行政院已經審查通過移民法修正草案，何本次參加活動也經過事前報備，沒有觸法。

《中央社》報導，「929台港大遊行－撐港反極權」活動昨（29）日由多個台灣公民團體發起，香港歌手何韻詩也出席，並於行前受訪時，突遭一名頭戴頭盔、蒙面的不明人士從後方潑紅漆，隨後逃逸，之後遭其他示威者包圍。

中時報導，何韻詩持加拿大護照入境觀光，本不該參加任何類似政治性質活動，上台演講也不行，對照之前中國學者王毅遭驅逐的情況，質疑蔡政府雙重標準。

移民署昨日晚間表示，中國學者李毅透過觀光簽證來台，卻公開主張武力統一台灣，危害國家安全，並違反兩岸條例及觀光辦法規定，而何韻詩在參加遊行之前已經過事先報備，上台演講內容也關於捍衛民主自由等言論，兩者相差甚遠。

移民署進一步說，根據「公民與政治權利國際公約」第21條內容，和平集會之權利，應予確認。除依法律之規定，且為民主社會維護國家安全或公共安寧、公共秩序、維持公共衛生或風化、或保障他人權利自由所必要者外，不得限制此種權利之行使。

而集會遊行法也沒有限制在台停留的外籍人士不得參加合法申請的集會或是遊行。