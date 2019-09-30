〈時評〉消費稅10月調漲 台胞訪日還會再締新猷嗎？

日本從今年10月1日起消費稅從現行8%調高為10%，也就是說未來到日本旅遊將變貴了。對喜愛日本的台灣哈日族來說，旅遊負擔必將增加，尤其明年又有2020東京奧運，前往日本全世界遊客必定大增。住房及餐飲等消費都可能變貴，計畫旅日者，一定要注意日本消費稅的改變，免得發生日幣帶不夠的窘境。

台灣人超愛去日本，到底有多愛？去年訪日外國旅客國家排名，依序為中國838萬、南韓754萬、台灣476萬、香港221萬、美國153萬、泰國113萬人次，排名前4的國家就佔總體70%以上。台灣僅僅2,300萬人口，在赴日來源國排名，台灣竟僅次中國、韓國排名第3。且日本觀光局統計，台灣2017年赴日旅客人數456.4萬人次，年增率達9.5%，已創歷史新高，2018年更上層樓達到476萬人次。

2018年訪日所有外國旅客首次破3,000萬人，總計達到3,119萬餘人次，年成長8.7%，創下日本觀光局自1964年統計以來最高紀錄，並帶動消費總金額4兆5064億日圓（折合新台幣約1兆2937億元)，同創歷史新高。旅遊收入甚至高於日本半導體等電子零件、汽車零件等的出口金額，顯見旅遊收入絕對是日本財源重要收入之一，日本觀光局預估2020年旅日觀光客將突破4,000萬人次。

外國旅客在日本每人平均消費金額15.1萬日圓(4.4萬台幣)，若是依國家及地區來區分，中國旅客消費金額排名第1，為1.54兆日圓(約4400億台幣)，佔比為34.1%。南韓為5842億日圓(約1680億台幣)佔13%，台灣5839億日圓（約1679億台幣）佔13%，美國2890億日圓(約831億台幣)。

這次日本消費稅由8％調漲至10％，是首相安倍晉三在去年10月中旬宣布，從今年10月1日起生效實施。主要是為保障日本所有國人的社會福利、確保日本政府財務健全，增稅後所得稅收中的半數將回饋給日本民眾，這也是日本自2014年4月以來再度增稅。同時4大機場也將調漲機場稅，包括東京成田機場、名古屋中部國際機場、大阪關西機場和北海道新千歲機場，機票價格也將略為增加。

日本消費稅調漲主要影響範圍為住宿和飲食，購物部分只要在可退稅店家不分品項購買5,000日圓即可享免稅，因此影響程度較小。但據萬事達卡最新旅遊報告顯示，逾五成以上台灣民眾選擇日本為未來1年內旅遊首選。此外台灣人在日本當地旅遊平均花費中，住宿及飲食費佔高達5成左右，此次消費稅調漲，對台灣人前往日本旅遊確有影響。

為防止稅金調漲後影響景氣，日本同步針對指定項目推出「減輕稅率制度」，包括餐飲、生活必需品等，則仍將維持8%消費稅，但有條件限制。例如「內用」及「外帶」食品分開計算，外帶商品維持原來8%消費稅，內用則採新制10%稅額。未來日本旅遊在7-11買便當，記得要改外帶才能省稅，搞懂日本消費稅可以讓你的日本旅遊省更多。