台灣漫畫節一起漫遊台北！漫畫跨界進駐商旅展出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019臺灣漫畫藝術節以跨域漫遊為題，於漫畫基地、台北當代藝術館及各大商旅展出，展間還有集章活動推薦大家以漫遊方式逛展，展覽自即日至10月23日止。

文化部發布新聞稿指出，臺灣漫畫基地推出年度特展「2019臺灣漫畫藝術節」，策展人羅禾淋以「跨域漫遊」為題探索漫畫和各領域激盪出的火花，在漫畫基地展示跨域作品，除了領域之外，在地域上則結合『漫畫X旅行』的元素，媒合漫畫家與旅館業者合作，使展場向外延伸至臺北車站舊城區，透過領域和地域的兩種跨域實踐，讓漫畫成為日常生活的一部分。

文化部表示，此次展覽分為三大主軸，並為首度與旅館業者合作，以「漫畫帶著大眾旅行」為宗旨，邀請12位漫畫家於12間旅館展示漫畫作品，包含漫畫家及商旅包含61Chi 與老爺會館臺北南西、AKRU與北門文旅、Arwen Huang與北門窩泊旅等，其中鄭硯允及Arwen是臺灣漫畫基地第一、二梯次的進駐漫畫家。

另外一主展場為漫畫基地，其用「漫畫成為跨界引擎」為主題，共展出8組受矚目的跨界作品包括《神之鄉》、《小兒子》、《金魚》等，從漫畫出發讓漫畫與不同媒介、領域進行跨界結合，並利用現代科技元素，讓觀展民眾可以帶上VR體驗化身《冥戰錄》的女主角林默娘，還有AR、浮空投影等技術，都為作品帶來不同形式的欣賞趣味。

最後，台北當代藝術館也為本次合作展場，透過與「街大歡囍藝術節」交換展場，民眾不僅能在臺灣漫畫基地一樓的基地書店欣賞街大歡囍之作品，也能在台北當代藝術館看到漫畫家米奇鰻、爻乂的作品，在當代藝術館戶外電視牆也將播出此次展出的3部跨界動畫作品《仙界小霹靂》、《小兒子》與《金魚》。

文化部政務次長彭俊亨表示，本次展覽是透過漫畫作品不同的展示方式，不僅為旅館環境增添藝術氣息，更能共同創造區域特色，成為旅客在投宿地點的美好相遇，民眾也可藉著藝術節造訪旅館的開放空間，觀賞漫畫作品，期待藉由這次互惠共好的合作夥伴關係，開啟往後更多合作的機會。

關於這次和商旅媒合的小故事，羅禾淋提及，例如北門文旅內部珍藏的大稻埕風情壁畫，與漫畫家AKRU的作品《北城百畫帖》做了巧妙的結合；展出蠢羊與奇怪生物作品的中源大飯店，其負責人是資深漫畫迷，以前更開過漫畫店，所以非常支持本次活動；老爺會館林森及南西店則提供合作資源，讓漫畫家61Chi和B.c.N.y.的作品得以更完整的呈現。除了此次合作的12家商旅外，還有多家商旅表達希望有機會參與相關計畫，未來可以在這個街區更為擴大漫畫的跨域合作。

2019臺灣漫畫藝術節入場免費，展覽期間還有集章活動，推薦民眾可以散步城區的方式「漫遊」本次漫畫藝術節全部的展覽地點。另外，每周六日也有各式不同的講座、分享會及街頭動漫音樂會等活動，相關活動請詳官網及臉書。



策展人羅禾淋（右）與文化部政務次長彭俊亨（右2）於展覽現場（圖/文化部）