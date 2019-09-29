有深度！台灣魅力席捲東京　Taiwan Plus 兩日破8萬人

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）「Taiwan Plus 台灣新感覺」前往日本，透過9m88、李英宏、生祥樂隊等音樂，加上台灣道地美食市集及藝文出版品，讓東京居民大呼看到不一樣的台灣，更吸引約8萬人共襄盛舉。

由文總舉辦的2019 Taiwan Plus 台灣新感覺，延續開幕式的熱情天氣，今（29）日於東京上野公園台味全開。繼昨日下午在活動現場捕獲野生台灣隊投手教練王建民，驚喜現身造成現場一陣騷動之外，也為台灣在日最大規模音樂文化市集做了最棒的美技宣傳，同時也讓前來感受家鄉味的在日台灣民眾，一睹過去棒球偶像的風采。

「Taiwan Plus 2019台灣新感覺」設計總監方序中提到，有別於去年用文化自我介紹，今年邀請囊括金音、金鐘、金曲的四組設計師Sydney＆Zen Yun、小子、葉忠宜與吳建龍，組合視覺、嗅覺、味覺與觸覺的創作發想，帶出在台灣不同面向上的豐富多元。



王建民（右）參加Taiwan Plus活動（圖/文總）

文總發布新聞稿表示，相較去年活動天氣時陰時雨，今年天氣熱情洋溢，由長期深耕台日文化交流的株式會社朝寢坊屋策畫的「Taiwan Culture Market」市集活動，早上10點尚未開攤，便吸引了很多人潮聚集準備體驗台灣在地文化。

文總發行的雙月刊文化雜誌《Fountain新活水》、台南蜷尾家冰淇淋、去年一樣完售的在欉紅果醬與日本蔚為風潮的珍奶，在中午時段皆已銷售一空。

2019年世界柑橘類果醬大賽年度雙金大獎得獎品牌「好食光Kaya Jam」，在開展後1小時後即創下驚人最快完售紀錄，與東京名咖啡店「東向島珈琲店」強強聯手協力開發甜點的期間限定，也是全力衝刺最後一天販售。



「好食光」獲得世界柑橘類果醬大賽年度雙金獎（圖/文總）

此次特地邀請台北霞海城隍廟月老跨海來日，現場吸引爆滿日本民眾踴躍參加，月老加持不僅求姻緣也可有人緣，臉譜彩繪的排隊人潮更是隨著氣溫不斷攀升，也讓日本令和元年，師傅在日本的第一張半臉臉譜誕生。

由相知音樂統籌策劃的音樂會「Taiwan Beats」，以「台式唱片行」為主題集結了8組音樂團體，昨日客語搖滾民謠團體「生祥樂隊」、金音金曲雙金加持的台灣新聲代都市排灣族歌手「巴賴」、台灣新生代JAZZ美聲女伶「9m88」與細膩手法融合電子音樂、及復古音樂元素「李英宏 aka DJ Didilong」，成功為第一天的台味音樂會打響第一炮。

此外，輕盈人聲搭配出格的貝斯及電吉他的「DSPS」、台式Chill R&B 代名詞「雷擎」、在日擁有大批粉絲的「宇宙人」與台灣最具代表性的鋼琴搖滾獨立樂團「Tizzy Bac」，進行最後強力放送，送給日本東京屬於最台灣的精彩音樂週末。

活動最後，總計本次參與人數突破8萬人，許多特地前來參加的台灣人紛紛表示現場幾乎等同於同鄉同學會，全東京的台灣人應該都聚集來到了現場，而且這是有史以來感受最為深刻，最原汁原味的台灣文化盛宴，非常驕傲能在日本，有機會親自帶朋友來體驗最純的台灣文化魅力。

活動現場也有首次或深受台灣文化吸引的日本人提到，超乎想像的在地台灣文化，透過Taiwan Plus彷彿重新認識一番，非常令人驚艷。



李英宏演唱（圖/文總）



9m88演唱（圖/文總）