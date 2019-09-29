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何韻詩力挺港遊行遭潑漆　何：「不因恐嚇而害怕」

何韻詩表示，過去3個多月香港街頭上的抗爭，已經到了非常嚴峻的地步

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2019/09/29 17:37
何韻詩力挺港遊行遭潑漆（圖/中央社）

何韻詩力挺港遊行遭潑漆（圖/中央社）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）香港歌手何韻詩力挺929台港大遊行，參加活動時遭人從後方潑紅漆，何韻詩表示，這樣就是許多香港社運人士每天面對狀況，但香港絕對不會因恐嚇而害怕。

「929台港大遊行－撐港反極權」活動今（29）日由多個台灣公民團體發起，香港歌手何韻詩也出席，並於行前受訪時，突遭一名頭戴頭盔、蒙面的不明人士從後方潑紅漆，隨後逃逸，之後遭其他示威者包圍。

綜合媒體報導，「929台港大遊行」今下午在台北登場，約2千人在濟南路旁聚集，高舉旗幟誓師。由台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會等4大團體發起，並獲得近200個團體連署響應。

何韻詩接受媒體採訪時表示，過去3個多月香港街頭上的抗爭，已經到了非常嚴峻的地步。她說自己看到香港警方在鬧市中出動防暴警察和催淚彈，形容警方已經到了「瘋狂」的狀態。

這時，一位頭戴黃色工程頭盔、蒙面，裝束類似香港「反送中」示威者的不明人士突然從何韻詩後方竄出，拿著一罐滿盛紅色油漆的鐵罐，朝她潑漆。在現場一陣驚呼中，不明人士乘機逃逸，隨後被其他參加遊行的民眾包圍。

接著，何韻詩冷靜地說，這樣的襲擊事件，就是許多香港社運人士每天面對狀況，這就是明顯的打壓和恐嚇；但香港絕對不會因恐嚇而害怕。

目前已知涉案犯嫌有兩人，其中一名為年約40歲的胡姓男子，現仍在進行偵訊以釐清犯案動機，警方也將視何韻詩是否提告、送辦。
何韻詩
港遊行
台灣

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