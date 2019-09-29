喝一杯？國際咖啡日店家祭優惠　世界烘焙冠軍共交流

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）咖啡飄香台北街頭！假日咖啡市集以「黑香」為題，設計三大展區及體驗區，不僅可以品嚐美味咖啡，也可以和職人近距離交流學習，今（29）日為最後一天，已於台灣大學舟山路登場，此外許多店家也紛紛推出優惠歡慶國際咖啡日。

歡慶即將到來的國際咖啡日！社團法人台灣咖啡協會舉辦咖啡市集，主題訂調「黑香」（Aromas in Black），共分為「黑香主題展區」、「在地特色店家」及「國際村」3大展區，還設置一個「黑香體驗區」供民眾嗅聞各種咖啡香氣。

國際咖啡組織（International Coffee Organization）將10月1日訂為國際咖啡日，許多店家業者紛紛祭出優惠吸引顧客。星巴克會員在10月1日至10月2日購買2杯相同口味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，10月5日補班日也推出買一送一優惠；全聯推出30款咖啡相關商品買一送一起優惠，包含沖泡咖啡、即飲咖啡、咖啡豆等，將至10月3日止；全家超商至10月22日全台門市任選咖啡品項第2杯7折，並將於10月1日推出加碼限時優惠，中杯單品熱美式、熱拿鐵均一價45元。



咖啡市集齊聚職人（圖/台北國際咖啡節臉書）

根據財政部統計，目前台北市約有870家咖啡館，佔全台25.7%，去（2018）年台北市總銷售額高達80億元，佔全台45.9%，顯示出台北市為國內重要的咖啡城市。

社團法人台灣咖啡協會表示，台北國際咖啡節辦理已邁入第3年，今年市集「主題展區店家」共16家、「在地特色店家」17家、「國際村店家」6家，匯集近40家店家參與，並首度與「教育」串連，以知識性主題策展呈現咖啡多元風貌。

社團法人台灣咖啡協會強調，特別邀請到近年來推動咖啡Ｘ巧克力大受好評的「COFE 喫咖啡吧!」、全球首創全自動「BeanGo Cube智能烘豆機」團隊、在5年內贏得台灣5座冠軍與2座亞軍的「GABEE.」團隊進行展攤交流，讓大家感受咖啡的多元魅力。

咖啡市集主題展區店家由台北市精品咖啡館展示8種不同風味的咖啡，包含草本、莓果、堅果焦糖、花香、酒香、柑橘、巧克力及熱帶水果，邀請到世界盃烘焙大賽(WCRC)世界冠軍賴昱權的咖啡品牌「握咖啡」、世界盃烘焙大賽台灣選拔賽冠軍黃介吳的「咖啡嗜者工作室」，還有來自日本與香港共6家咖啡館，包括日本烘豆冠軍近藤啟い的「つか珈琲屋」（Itsuka Coffee）、世界盃烘豆大賽(WCRC)亞軍仲村良行的「豆ポレポレ」（MAME POLEPOLE）。

台北國際咖啡節將至今日晚間6點結束，現場並販售體驗套票，更多詳情請前往臉書專頁，或台北市商業處-我是商Ya人查詢。