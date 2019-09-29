【更新】929台灣撐香港大遊行　何韻詩遭潑紅漆

更新時間: 2019-09-29 15:20

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣多個公民團體今(29)日舉行「929台港大遊行－撐港反極權」，香港歌手何韻詩在遊行隊伍出發前受訪時，突遭一名戴頭盔、蒙面的不明人士從後方潑紅漆，隨後逃逸，之後遭其他示威者包圍。

首次發稿: 2019-09-29 12:02

929台灣撐香港大遊行15時登場 800警力防範衝突

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）民間團體為聲援香港反送中運動，今(29)日下午將舉行「929撐港反極權」大遊行，預定從立法院出發行經西門町，包括民進黨、時代力量等政黨將出席，警方也派出800警力，防範衝突事件。

香港邊城青年、台灣公民陣線、台灣青年民主協會等民間團體，發起「929台港大遊行－撐港反極權」遊行活動，支持香港「反送中」訴求，對港府施壓；響應大遊行的國家，還有日本、英國、澳洲、德國、義大利、法國、加拿大、荷蘭、波蘭、愛爾蘭、烏克蘭及愛沙尼亞等。

中央社報導，香港邊城青年發言人Kuma 、台灣公民陣線執行委員賴中強等人上午舉行記者會，呼籲民眾以行動支持香港，並透露香港歌手何韻詩，也會到場聲援。

活動將在立法院旁的濟南路一段舉辦，預計下午3時開始，遊行隊伍下午4時出發，預定晚間8時30分結束；遊行路線如下:

濟南路一段集合出發 → 中山南路 → 青島西路 → 公園路 → 襄陽路 → 重慶南路一段 → 衡陽路 → 中華路一段 → 漢口街一段 → 館前路 → 忠孝西路一段 → 公園路 → 青島西路 → 青島東路 → 林森南路 → 返回濟南路一段進行晚會

主辦單位台灣公民陣線表示，目前已有10個政黨參與連署、支持遊行，包括民主進步黨、時代力量、社會民主黨、台灣團結聯盟、台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等，但中國國民黨、親民黨、無黨團結聯盟「至今仍已讀不回」。

民進黨主席卓榮泰將率領黨內正副主管同仁以及其他自動參與的公職及支持者出席，時代力量黨主席徐永明也將與黨籍立委、議員共同響應，並呼籲支持者一起上街撐香港；另外，無黨籍立委林昶佐也將到場。

台北市警方表示，遊行路段管制時間從29日上午9時開始，濟南路先實施彈性交管，預計晚間10時解除，並視現場狀況提前取消交管；警方也掌握情資，活動可能會有中華統一促進黨等統派團體到場，將派員區隔雙方，規劃800名警力到場維安交管，防範發生衝突事件。