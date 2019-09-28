〈時評〉從高雄年青人自稱南部人　期待「英德配」反中共併吞

時下許多高雄年青人，在自我介紹時，不願明白表明是高雄人，只願介紹自己是南部人。這些高雄年青人表明，在朋友間自我介紹時，只願自稱來自南部，因為若稱為高雄人，有羞羞感，因為高雄有位「韓國瑜市長」。

韓國瑜治理高雄市不到一年，得到許多讓有進取心的高雄年青人感到羞羞的成績與紀錄：

☆ 《天下雜誌》全台22縣市首長施政滿意度調查，高雄市長韓國瑜在滿意度排行中『倒數第一』。

☆ 執政治理高雄市9個月，市府團隊局處首長從來『沒有到齊過』，有8個局處首長至少有2個月空缺期。

☆ 從沒有執政經驗，但是第一次當選政府機關首長(高雄市長)，不到5個月，就準備『落跑』，想爭取更高的國家元首職位。

☆ 身為高雄市長及中國國民黨2020台灣總統參選人身分，卻在公開場合將戲劇中的『劇本空話隨意講』。

高雄人的「厭韓語錄」有：

★ 全台講話可信度最低的人說要照顧高雄，是把高雄人當塑膠喔！？

★ 當市長的時候，都不顧高雄了，還一直想著未來要照顧高雄！

★ 他現在身為市長就可以做了，何須等到明年勝選（總統）再做？

★ 連自己提出的政見都會跳票了，已經一點都不期待你會多照顧高雄！

★ 把當初高雄人想試試看的期待，當作沒有思辨能力嗎？

★ 你現在就應該要照顧好高雄，而不是等到當總統才開始，說穿了就是一個騙子！

★ 他許了好多未來，但高雄人不知道還有沒有未來，台灣有沒有未來！

★ 要孝親不用等有錢，如果有心對待高雄，何必牽拖什麼沒錢沒資源！

★ 從他講的話，就能知道他有多瞧不起高雄人；在他眼裡，高雄人是阿呆，隨便說句好聽的、高雄人就會信的、也會支持他的，所以才不停的對高雄人說謊。

★ 現在就不照顧，未來一定會說「誰說的，誰說要照顧高雄的」。

媒體報導，高雄市議員質問韓國瑜的「挖石油的預算編在哪裡？」韓國瑜竟反問「挖石油是誰說的？今天把這個話請清楚，誰說挖石油的？」其實，韓國瑜在2018年11月19日高雄市長競選電視辯論會上，曾親口說明在太平島海域開採石油的想法，也有影片保留了這場辯論會的談話過程作為證據。韓國瑜習慣選舉操弄作勢的表演，似乎不知道現代科技工具的能耐，可以用影片等證實他的瞎掰與表演。

台灣教授協會表示，中國國民黨總統參選人韓國瑜的碩士論文「從中共對台統戰策略看兩岸談判」提及，「中國的統戰伎倆、對台灣的溫情善意都是假的，對中國絕不能心存幻想。」台教會認為，30年前韓國瑜的主張是反中共、反送中；但30年後的韓國瑜，對於反送中卻聲稱「不知道、沒意見」，甚而進入香港中聯辦密會中共高幹。同一個韓國瑜，在面對中國的態度有如此大的轉變，讓人感到匪夷所思，也讓人驗證近來這些「厭韓語錄」的可信度，並可質疑他的言行不一致而難以委以國家元首重任。

然而，有專家呼籲年輕人，在2020台灣總統選舉時不可以放棄投票，因為40歲以上的票已成固定局面，而決定變化的仍然在年輕人手上，如果年輕人希望台灣不要變成香港一般，就必須讓台灣不會走向中共。

當然，不論是否懂得統計概念，為了確實不讓可能傾向中共的韓國瑜當選台灣總統，綠營的蔡英文與賴清德應該合體，攜手合作，擴大勝選機率。