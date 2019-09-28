越南失聯移工組團出遊 移民署甕中捉鱉抓42人

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）42名失聯越南籍移工日前組團包車出遊，玩的不亦樂乎，沒想到樂極生悲，回程時被埋伏已久的移民署幹員一舉抓獲，有嬌小的女性移工躲在座位底下，還自作聰明地用名產把自己遮住，還是被眼尖的幹員發現。移民署臺南市專勤隊將所有人帶回偵訊，將依規定遣返。

移民署臺南市專勤隊日前接獲線報，有42名越南籍失聯移工趁著休假日，組團搭乘遊覽車前往南部旅遊，還在海邊留下許多快樂合影。移民官鎖定遊覽車動向，並與國道公路警察局合作，在國道三號關廟路段攔截並引導遊覽車至關廟服務區。

待遊覽車一停，埋伏已久的移民官們立刻包圍車體前後門，車上移工一發現移民官及員警，馬上想逃離現場，躲避查緝，有男性移工企圖衝撞安全門逃跑，還有身材嬌小的女性移工偷偷躲在座位下方，還用伴手禮蓋住自己，但是都躲不過移民官的法眼，將他們一一揪出。

臺南市專勤隊本次共抓獲越南籍人士42名，包括女子18名、男子24名。他們之中有33名為失聯移工，5名逾期居留人士、2名逃逸船員，還有2名非法外來人口涉嫌刑事案件等。失聯移工中非法居留最久者長達8年。

移民署呼籲國人不要心存僥倖，僱用未經許可之外來人口從事非法工作，若查獲將面臨新臺幣15萬元至75萬元之罰鍰而得不償失，5年內再違反者，還可能會被處以3年以下有期徒刑或高達120萬元之罰金。