表達對台支持　帛琉諾魯總統來台轉機

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）為表達對與我國邦誼的支持，帛琉總統雷蒙傑索及諾魯總統安格明今（28）日特地自美國返程途中，搭機抵達台灣轉機，外交部長吳釗燮也親自接機歡迎友邦元首過境。

我國太平洋友邦帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）與諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）原是參加今年度聯合國大會後自紐約返國，並選擇來台轉機，今日由吳釗燮自機場歡迎友邦元首，雷蒙傑索於午間搭機返回帛琉，安格明則前往台北接受吳釗燮午宴款待，並將於晚間接受總統蔡英文晚宴招待後搭機離台。

▶︎ 外交部長吳釗燮於28日在機場歡迎帛琉總統雷蒙傑索（右1）來訪（照片翻攝自外交部Twitter）

吳釗燮於午宴中強調，台灣與諾魯的關係歷久彌堅，雙邊合作成果豐碩，高層交流密切，除了總統蔡英文在3月間訪問諾魯，時任諾魯總統瓦卡（Baron Waqa）也曾於1月訪台，諾魯國會議長也於8月率團來台參加亞太國會議員聯合會（APPU）年會。

根據外交部，安格明席間代表諾魯政府與人民感謝台灣多年來的援助，並重申未來必將堅定支持台諾邦誼，吳釗燮除歡迎安格明上任後首次訪台，也邀請安格明擇期正式來台進行國是訪問。

此外，吳釗燮也感謝雷蒙傑索與安格明在今年聯合國大會中均為我國有力執言，支持台灣國際參與。雷蒙傑索在25日聯合國大會總辯論時表示，「我國從與台灣的夥伴關係，瞭解台灣對永續發展目標（SDGs）所作強有力的承諾，以及其平等及有尊嚴參與2030年議程（2030 Agenda）進程，將更強化我們實現此議程的全球努力。」

雷蒙傑索指出，「我們不遺漏任何國家的集體承諾，也要求我們不能再將台灣及其2,300萬人民排除在外，此適用於聯合國大會，以及對於建立有效多邊主義至關重要的國際機構，例如世界衛生大會、國際民航組織，以及聯合國氣候變化綱要公約。」

安格明則在26日聯合國大會總辯論時表示，「台灣已準備好與其夥伴國家分享台灣達到成功水準所累積的經驗，包括諾魯在內。以2018年為例，台灣就在各項永續發展目標領域從事發展計畫。」