光輝十月出遊 台北凱撒住房29折起回饋價

光輝十月即將來臨，趕緊出遊舉國同慶！台北凱撒大飯店釋出各種優惠好康於今年十月份推出「光輝十月‧歡慶108年」住房專案，平日只要4,110元起，就可入住價值14,000元的綺幻客房，除了享超值29折回饋價之外，再贈送Mini Bar清涼飲料組以及Checkers點心坊師傅手作特製4吋「寶島檸檬蛋糕」雙重好禮。

檸檬糖霜迷人的清香帶來酸甜暢快，鬆軟濃郁的海綿蛋糕則為涼秋添了份甜蜜溫暖，而擺在上頭的台灣造型黃色巧克力，傳遞著台灣人的活力與好客，可愛的畫面叫人捨不得吃，只送不賣的小心意蘊涵大心思！搭配官網訂房最優惠，平日入住國人專案不但享有觀光局的1千元秋冬遊住宿補助，還有飯店加碼每人5百元的Checkers自助餐廳餐飲抵用券以及加購高鐵聯票75折優惠，讓人直呼實在太划算！為響應2019年最後一波連假熱潮，台北凱撒國慶連假期間與周末加價每晚僅需600元優惠，比起一般飯店連假期間動則上千元的加價，實在「揪感心」！

光輝十月亦正值享用肥美海鮮的大好時機，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳在十月晚餐期間推出以「漁市場料理」為概念海鮮主題料理，包含塔香淡菜、檸檬香茅清蒸鮮魚、小卷米粉、南瓜海鮮濃湯、松葉蟹肉手卷…等各式海鮮料理，海港直送海鮮不必太多調味，就能煮出垂涎的美味，除加碼贈送與海鮮超對味的啤酒與紅白酒無限暢飲，還可以品嚐的到光輝十月限定的「寶島檸檬蛋糕」，歡迎大家一起呼朋引伴到台北凱撒狂歡慶雙十！