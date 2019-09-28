唐鳳紐約開講　分享台開放政府反制假新聞實例

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）行政院政務委員唐鳳在本週四（26）晚間受邀於美國紐約市立大學新聞研究學院，與TED大會前研究經理Joseph Isaac就開放政府、假訊息，以及媒體識讀等議題對話。

根據外交部新聞稿，該活動由駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約市立大學新聞研究學院，以及外籍記者協會（Foreign Press Association，FPA）合辦，當日吸引各國駐紐約媒體及各界人士約60人出席，討論熱烈，在場人士對台灣開放政府概念、數位治理成果，以及對抗網路假新聞的創意都表示肯定。

針對開放政府議題，唐鳳分享零時政府（g0v）的實踐經驗，說明極度透明化理念（radical transparency），藉由公共數位創新空間（PDIS）及利用「Pol.is」機器學習平台等科技工具，創造公民審議空間。

唐鳳也舉vTaiwan數位經濟法規線上討論平台中有關預算審查及更改時區之倡議為例，說明台灣如何利用相關數位平台，使有關部會與民眾充分討論提案，促進民眾瞭解決策考量進而與政府建立互信，有助形成公民社會及民主發展。

唐鳳強調，數位治理的基礎在與民眾溝通，公開資訊及決策過程雖然費時，然而一旦建立互信，事實上將節省政策溝通及闢謠時間。

至於對抗網路假新聞，唐鳳則表示，台灣不像專制國家要求「後門鑰匙」，直接控管後台並壓抑言論自由空間，而是以類似舉報可疑信件（spam email）方式，鼓勵民眾檢舉、查證消息真偽。

唐鳳提及，目前台灣黑客松工程師已開發LINE bot專案，民眾可將通訊軟體LINE上的訊息上傳至「Cofacts真的假的」帳號進行訊息查核。

此外，幽默、即時的澄清更能有效反制網路假新聞，唐鳳舉行政院長蘇貞昌以自嘲方式破除七日內染燙髮罰款百萬的假消息為例，說明即時且幽默之反制方式，能更快普及群眾獲致闢謠效果。