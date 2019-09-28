臉書新實驗 隱藏讚數和留言

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合報導）對很多人來說，社群軟體上的「愛心」和「讚」是很重要的發文原因，不過Facebook最近正在部分國家試驗新的功能，要讓部分使用者無法再看到其他人頁面上的讚數和反應。

在此之前，Facebook已經利用姊妹平台Instagram先試過水溫，7月在部分國家先行上路，發言人Mia Garlick指出，這是為了減少社群網站、軟體上因為讚數、留言數、反應程度而產生的同儕壓力，藉由不透露這些內容，讓使用者更專注在發布內容的品質，而非在人們的反應和讚數上。

Garlick也說，公司已經諮詢過健康專家和反霸凌團體的意見，也讓科技專家進行了評估，才做出了這樣的決定，在此之前，曾有香港的工程師在Facebook的程式中發現了類似的程式碼，不過當時Facebook拒絕對此發表評論。

伴隨著這次的公開聲明，哪些國家在試驗名單上也攤在了陽光底下，七個先行國家分別是澳洲、紐西蘭、巴西、日本、加拿大、義大利和愛爾蘭，不過Facebook並沒有進一步說明他們是否會擴大實施國家，或是這個措施在這些試驗國是否會是永久進行下去。

雖然各界反應不一，但消息公開後，引發那些靠著讚數與回應數營利的網紅們的反彈，認為新的措施會切斷他們的財源，不過確切的影響或許還需要進一步的觀察。