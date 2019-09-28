沙烏地阿拉伯首度開放49國觀光電子簽 台灣榜上有名

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）沙烏地阿拉伯政府9月27日宣布開放觀光電子簽證措施，台灣名列首波適用觀光電子簽證國家名單，民眾可直接上網申辦赴沙國觀光電子簽證，外交部對沙國提昇我國人簽證待遇表示歡迎。

沙烏地阿拉伯開放49國公民線上申請電子簽證，台灣名列其中，未來台人赴沙國將會更加便利。

外交部昨（27）日發布新聞稿，有意申請沙國觀光電子簽證的國人，請進入沙國電子簽證申辦專屬網站填妥相關資料，並以信用卡或金融卡線上付款，系統將以電子郵件回復申辦結果，具體實施日期與網站仍待沙國進一步公告，至於申請沙國商務簽證者，仍須赴沙國駐臺商務辦事處辦理。

《聯合報》報導，電子簽證費用為80美元（約台幣2484元），國人在進入沙國時，護照需具有至少6個月以上有效期限才能申請。

外交部表示，沙烏地阿拉伯是我國第14大貿易夥伴，上(107)年我國與沙國雙邊貿易總額達94億美元。

爭取國人赴沙國簽證優惠與便利向來是外交部及我駐沙烏地阿拉伯代表處爭取的目標，我國自105年起給予沙烏地阿拉伯電子簽證待遇，目前實施情形良好。

沙烏地旅遊與國家遺跡委員會（SCTH）主席哈提卜（Ahmed al-Khateeb）表示，持有電子簽的旅客不得進入聖城麥加及麥地那，此外，外國女性遊客雖不需穿全黑罩袍，卻可不可穿著暴露，觀光客需遵守禁酒令等。