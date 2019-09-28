蔡賴配有望？ 賴清德擬10月訪美為蔡助選

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨今（28）日舉行全代會並慶祝33週年黨慶，有消息傳出前行政院長賴清德10月將代表總統蔡英文前往美國，爭取僑民支持。賴陣營發言人李退之昨晚證實，賴清德受民進黨主席卓榮泰邀請，將到美國華府與僑界人士會面，正在調整行程配合。

《上報》昨日獨家報導，為爭取台僑支持，蔡陣營早已規畫國慶日後派「神秘嘉賓」前往美國參訪，而前行政院長賴清德正是最佳人選。

報導中指出，蔡英文今年7月過境美國紐約，與當地僑民餐敘，獨派台僑此期間積極向蔡表達希望賴清德訪美的訴求，事實上，在民進黨內初選結束後，卓榮泰與陳菊先後訪美，而被外界認為路線較「獨」的賴清德，不具台灣正式官方身份，才是訪美穩固獨派僑民選票的最佳人選。

在民進黨主席卓榮泰積極拜訪及邀請下，賴清德陣營發言人李退之表示，賴身為民進黨員，為黨爭取台僑支持是分內之事，但賴在同一時間有其他私人出國行程，目前正積極協調與聯繫，但本次訪美與「蔡賴配」一事無關。

《中央社》昨（27）日晚間訪問卓榮泰，卓表示，美國台灣同鄉會的鄉親，6月底時就曾向他表達希望賴清德訪美的心願，而這次卓榮泰與賴會面時，再度向他表示美國台僑的期待，賴清德表示，身為民進黨員，當然會支持並參與此事。

至於「蔡賴配」是否成局，卓榮泰僅表示這要總統來決定，畢竟副手人選是總統的職權。