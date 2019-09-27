中共大動作影響台灣2020總統投票　蔡賴配台灣才有希望

2020年的台灣總統大選，事關台灣未來的命運。一直以來，中共以數千顆飛彈對著台灣(武統)，接著經濟統戰(買台)，到現在喊著不和平統一就打的敵國姿態(文攻)、斷台灣外交(遠交)，無所不用其極要併吞台灣。2020年中國就將兵臨城下，然而台灣民眾的神經卻越來越鬆，越來越不在乎，甚至紅派的政黨越來越多，手段越來越難以捉摸。

看看2018年韓國瑜當選高雄市長的手法，利用民調製造危機感，讓藍營支持者都去投票，並鬆懈綠營支持者，認為不去投也沒差，反正韓國瑜選不會上，但最終結果卻是韓國瑜當選市長。這一次2020選總統又將是如出一轍的手段，藍營用錯誤的民調，強調韓國瑜輸至少20%。請大家思考一下，深藍支持者出來挺一下，再怎樣也不至於輸20餘%，中國國民黨這樣的手法，無非是製造背水一戰的危機感，並鬆懈綠營。但可惜的是民進黨沒有動作，也沒有危機意識，或是部份人認為蔡英文再怎麼選也不會選輸韓國瑜。這部分最為危險的就是年輕人，我們可從英國脫歐公投看到，年輕人會有錯覺，反正怎麼選都不會變，那我就不投。對應到台灣是可能年輕人不喜歡韓國瑜，但也不喜歡蔡英文，即便再反對台灣變中共一部分，還是覺得不投也沒差，進而不投，最終台灣就會像英國脫歐一樣，因年輕人不投票而讓台灣走向中共。而這就是中共的手段，中共熟悉台灣人的人心，使用這樣的手段來麻痺台灣人，進而奪取台灣。

再看看討厭蔡英文的部分傳統獨派，如：喜樂島、呂秀蓮等。不斷分化綠營，試圖讓綠營不當選機會大增，就如同當初國民黨分裂導致陳水扁當選總統的事件，這樣豈不是間接幫助中共完成目標，讓紅派當選台灣總統。還是說他們(喜樂島、呂秀蓮等)也被中共的手法所掌控：「敵人的敵人就是朋友、聯合次要敵人打擊主要敵人」，但這樣的行為會提高台灣被中共併吞的可能性，這難道是那些人想看到的局面嗎？

我們都知道蔡英文在過去這四年作的並不好，更甚至處在綠營完全執政，立委過半的局面下，一手好牌卻打成這樣慘淡的局面，讓老人年金、一例一休、轉型正義等等內容，諸多政見都沒有兌現或順利執行，更讓勞資雙方的糾紛加劇，並在黨內總統初選弄出一場鬧劇。即便如此，我們仍然要知道真正的敵人是誰，敵人是中共與其扶持的紅派，因此請大家還是要支持民進黨、及其總統副總統候選人。

在此呼籲年輕人不可以放棄投票，40歲以上的票已然成固定局面，而決定變化的仍然在年輕人手上，如果希望台灣不要變成香港一般，就必須讓台灣不會走向中共。要記住沒有兩黨一樣爛，兩黨並不是一樣爛，-100跟-1000不一樣，一個是像現在還有機會等待轉機，一個是變成香港2.0，年輕人一定要去投票，請投下正確的一票。

並呼籲蔡英文主動向賴清德伸出橄欖枝，攜手合作，才能團結綠營選票，不要讓中共的分化手段得逞。也才能讓綠營有繼續執政四年的可能，挽回這四年作得不夠好的地方。如此一來，台灣才能永續發展而不是被中共併吞。