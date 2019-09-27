國經協會芬蘭及瑞典經貿訪問團 拓展北歐5G商機

為協助我國業者尋求海外市場商機，中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）於本（108）年9月21日至29日籌組「2019年赴芬蘭及瑞典經貿訪問團」，由經濟部王美花次長擔任榮譽團長，本會臺瑞（典）經濟合作委員會主任委員暨中華電信謝繼茂董事長擔任團長。

訪團聚焦「5G/資通訊/物聯網」、「智慧交通」、「創新醫療」及「金融科技」等產業之合作交流及拓銷。產官學研各界代表等共計約35位參團，包含中華電信、台灣大哥大、亞太電信、遠傳電信及台灣之星五大電信業高層共襄盛舉。

本會與芬蘭國家商務促進局（Business Finland oy）於9月23日假芬蘭赫爾辛基共同舉辦「第7屆臺芬（蘭）經濟合作會議」，由中華電信行動通信分公司陳明仕總經理及芬蘭國家商務促進局執行長Mr. Kalle Kivekäs共同主持，芬蘭經濟就業部創新與企業融資處副主任Mr. Sampsa Nissinen及我駐芬蘭代表處張秀禎代表亦蒞會擔任貴賓致詞。

在芬蘭國家商務促進局的安排下，本訪團亦赴諾基亞（Nokia）總部、Elisa電信公司、芬蘭國家技術研究中心（VTT）及Helsinki Fintech Farm等代表性企業/單位參訪，以洞悉芬蘭產業趨勢。

9月26日國經協會與瑞典貿易暨投資委員會（Business Sweden）假瑞典斯德哥爾摩共同舉辦「第35屆臺瑞（典）經濟合作會議」，由中華電信謝繼茂董事長及愛立信集團副總裁Mr. Ulf Pehrsson共同主持，瑞典外交部貿易次長Mr. Krister Nilsson及經濟部王美花次長亦蒞會擔任貴賓致詞。當日瑞典貿易暨投資委員會亦為訪團安排愛立信展示中心（Ericsson Studio）、Karolinska大學醫院及H2 Health Hub等參訪行程。

本訪團此次受瑞典貿易暨投資委員會邀請，於9月27日轉赴瑞典第二大城哥德堡（Gothenburg）參訪由Volvo集團作為主要倡議者推動之「電動城市暨智慧運輸計畫」（ElectriCity）以及世界知名藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的生醫創業中心（BioVenture Hub），並在Business Region Goteborg的協助安排下，於林德島科學園區與瑞典當地產官學研界人士進行交流午宴。

芬蘭及瑞典在行動通信（5G）、資通訊、創新產業方面居領先地位，並以此帶動國家的數位轉型及產業智慧化。據歐盟「2019年數位經濟及社會指標」，芬蘭及瑞典在28個歐盟會員國中分別高居第1及第2名，顯見其在數位進程上的卓越表現。兩國在國際舞台上皆為活躍的科技領導者，擁有豐沛的研發能量並積極擁抱創新精神，致力於營造開放友善的企業發展環境。國經協會本次組團赴訪，預期能有效加強台灣業者對北歐商業環境的認識，在加強與國際產業鏈結之餘，共創合作新契機。