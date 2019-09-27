茶的西遊記！ 茶博館x史博館結盟世紀大展登場

新北市坪林茶業博物館與國立歷史博物館雙館攜手策劃的「茶遊記－ 茶的超時空壯遊」特展今（27）日正式開幕，展出橫跨唐、宋、 明、清各朝代的國寶級文物，展場中不但有難得一見的千年古茶器， 也能一窺英國植物獵人與茶的冒險傳奇故事，讓人大開眼界！

新北市政府文化局副局長于玟表示， 茶的傳播如同一場充滿驚奇的超時空壯遊， 不僅跨越了千年萬里時空， 背後亦集結許多人物的熱情奉獻及冒險犯難故事， 才能滋長成今日的多元樣貌。

為了讓大眾更瞭解「茶」 背後的歷史文化，茶博館此次特別與史博館攜手進行館際合作， 結合雙館的研究及資源聯手打造最精彩的展覽， 透過史博館典藏的珍貴文物瑰寶， 並運用專業的策展手法重新詮釋如電影情節般驚險刺激的茶之旅， 讓千年歷史躍然眼前，帶領大家穿越時空，循著茶路，瞭解茶如何遠 播到西藏、俄羅斯、日本、英國、印度等地， 成為改變全球經貿發展的神奇植物。

特展開幕當天，也特別搭配茶傳播到印度的展覽內容， 邀請印度表演藝術家演出以茶為主題的傳統Kathak舞蹈， 在節奏明快的舞踏中融合生動活潑又富幽默感的戲劇演出， 演繹茶葉獵人從中國取茶苗到印度栽種的故事， 並提供來自印度的大吉嶺紅茶供現場觀眾品飲， 令全場沉浸在迷人的茶香與樂舞中，彷若走進茶遊記的傳奇故事裡， 如癡如醉。

展覽期間，茶博館也將舉辦一系列豐富有趣的教育推廣活動， 用輕鬆活潑的方式帶領大家認識茶的奧妙， 想瞭解東茶西傳的故事嗎？想知道茶如何改變了世界嗎？

邀請您即刻啟程前往茶博館，展開一場茶的超時空壯遊！ 更多活動詳情請至茶博館官網：www.tea.ntpc. gov.tw及臉書粉絲專頁www.facebook.com/ pinglin.tea.m查詢。