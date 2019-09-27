新北限定 農漁精品直上百貨

新北市政府農業局首次與板橋大遠百跨域合作在板橋大 遠百9樓威尼斯廣場舉辦「新北農漁精品展」，展期自9/27(五 )至9/29(日)為期三天，今(27)日舉辦開幕典禮，由吳明 機副市長化身為型男大主廚，以新北小農的有機芝麻葉、櫻桃蘿蔔、 萵苣等稀有生菜，現場示範歐式沙拉與手作鹹派， 大力宣傳新北農特產的精緻與美味。

新北農漁精品展為期三天的展期中，集結新北市各地優質農漁特產， 首次以精品方式由產地新鮮直送到百貨公司專櫃。以有機、友善及安 全食材為原則，嚴選新北農漁產品，期間限定販售新北好茶、Q彈山 藥、香甜蜂蜜、產地直送有機蔬菜以及萬里蟹、貢寮鮑、 小卷等生猛海鮮。

各產區的小農也都熱情地展示自家的優質農產， 吸引民眾皆搶購嚐鮮，直呼沒想到新北農漁產品也可以那麼精緻。

新北市吳明機副市長表示，本市具有400萬人口， 為全國最大消費地，為拓展農產品多元行銷通路， 讓市民享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品， 辦理每季新北農漁產展售、 每月全台各縣市農產品展售及電商平台通路三種模式， 協助青農拓展銷售通路，本次「新北農漁精品展」 就是每季期間限定的展售會，一次滿足消費者所有需求，邀請市民絕 對不能錯過。

農業局表示，除了展售的小農攤位，於9/28(六)活動現場的下 午兩點及下午四點，舉辦芽菜種植DIY活動， 由林口有機聯盟的芽寶寶有機農場指導民眾親手種植有機芽菜， 讓身在都市的民眾也能一同體驗田園樂趣，為生活增添一分綠意， 活動只需材料費100元，每場次限量15位。 歡迎民眾上網填寫報名表單預約報名(https:// forms.gle/7Zvn7t6eWhZruE2D6)