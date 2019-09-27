身體成畫布！高美館攜手法國博物館　刺青藝術看文明世界　

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）高雄市立美術館推出秋季特展《刺青－身之印》，攜手法國凱布朗利博物館共同主辦，以「刺青」為題展出超過200件作品，從刺青藝術綜觀世界史並舉辦系列對談講座，將於將於明（28）日正式開展至明(2020)年2月9日。

高雄市立美術館（以下簡稱高美館）秋季強檔特展《刺青－身之印》由高美館攜手法國四大國立博物館之一的凱布朗利博物館（musée du quai Branly－Jacques Chirac）共同主辦，以「刺青」這項隨著人類文明演進5000年的身之印記為題，循著宏大的時間與空間跨度，從人類文化發展之視角展現刺青的世界史。

高美館發布新聞稿表示，本次特展《刺青－身之印》描繪刺青在世界各地隨著時代與社會演變的多重樣貌，透過藝術與人類史面向探討其起源與歷程，進而檢視當代社會對於刺青的關注，展現跨領域、跨地域、跨越歷史文化的關懷與思辨。

凱布朗利博物館與羅浮宮、奧塞美術館、龐畢度中心並列為法國四大國立博物館，而首位提出以藝術視角策畫「刺青」主題展覽的正是其館長－史蒂芬．馬丁（Stéphane Martin）。

馬丁提及，刺青的存在淵遠流長，卻在不同的集體想像中有著不同的命運，歷史上刺青曾是歐洲或亞洲的邊陲文化，然而在大洋洲的原住民族中卻是一種社會聲望的象徵；而今，刺青重新回歸全球主流文化的藝術潮流，凱布朗利博物館致力籌劃一項展覽獻給刺青這個習俗，也期望藉此展覽向大眾展現各種刺青其整體的當代發展與美學範疇。

本展策展人、同時也是法國《嗨！現代藝術與流行文化》（HEY! Modern Art & Pop Culture）藝術雜誌的創辦人的安妮與朱利安（Anne & Julien）表示，《刺青－身之印》是個大膽而獨一無二的展覽，也是深思熟慮後的成果。

高美館透露，兩位策展人同時身為記者、作家、紀錄片製作者，長期持續地關注著刺青這個議題，從過往作為挑戰普世價值的個人主義萬花筒、到現今以全新技術的創新描繪出刺青的現代史，身體無所不在，而刺青以身體作為畫布──這樣鮮活的創作媒材，肌膚的酸度、膚色、自癒能力在在影響著刺青的作品，然而它並不阻礙其藝術跨度，反而讓刺青有了詩性的轉譯。

此次展出從在地視角特別策劃加入台灣展區，結合高美館及高雄市立歷史博物館典藏、以及台灣藝術家與紋身師的作品，探索台灣原住民部落古老紋墨文化的紋樣與精神價值，並隨著歷史脈絡，一窺融會多元文化的台灣刺青在藝術上的風貌。

高美館李玉玲館長表示，本次與凱布朗利博物館的合作，也是高美館法人化後第三次直接與國際型博物館合作售票特展，除了因為凱布朗利本身擁有豐富的典藏外，更重要的是在於其策展專業領域所展現的包容與尊重。

此外，高美館也推出跨域系列講座《TATTOO身之印－跨界尋蹤》，邀請法國策展人安妮與朱利安、電影〈墨魂〉導演陳惠美及製片莊濟寰、荷蘭刺青博物館收藏家的漢克‧希夫馬赫（Henk Schiffmacher）、台灣刺青藝術家蕭時哲、Esquire君子雜誌總編輯袁青，以及曾派駐泰國、蒙古、俄羅斯等國家的資深外交官楊俊業等對談，詳情請前往官網查詢。



策展人之一朱利安導覽（圖/高美館）