本週發行量加權股價指數跌幅約為0.92% 上市股票總市值達32.78兆元

根據臺灣證券交易所統計，2019年9月27日發行量加權股價指數收盤為10,829.68點，較上週(2019年9月20日)的10,929.69點下跌100.01點，跌幅約為0.92%，台灣50指數收盤為8,204.51點，較上週的8,216.89點下跌12.38點，跌幅約為0.15%，寶島股價指數收盤為12,396.94點，較上週的12,519.12點下跌122.18點，跌幅約為0.98%。

產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲1.44%為最大，跌幅以食品類指數下跌3.35%為最大，未含金融類指數下跌66.16點，跌幅約為0.72%，未含電子類指數下跌290.17點，跌幅約為1.96%，未含金融電子類指數下跌234.98點，跌幅約為1.91%。

本週集中交易市場總成交金額為5,624.91億元，全體上市股票成交金額為5,202.12億元，股票成交量週轉率為1.43%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,463.18億元，占全體上市股票交易金額28.13%

第二名，電子零組件類1,180.24億元，占全體上市股票交易金額22.69%

第三名，光電類495.86億元，占全體上市股票交易金額9.53%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類7.61%

第二名，半導體類2.93%

第三名，光電類2.63%

累計今年年初開盤迄今共178個交易日，集中市場總成交金額為20兆6,900.31億元，市場日平均成交金額為1,162.36億元，股票成交量週轉率為53.23%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。

2019年9月27日全體上市公司市場總值為新台幣32兆7,845.57億元，較上週(2019年9月20日)市值33兆858.25億元減少3,012.68億元，減幅約為0.91﹪。