甩開異位性皮膚炎　醫曝三部曲有效控制病情

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）異位性皮膚炎只是小孩專屬？只是皮膚過敏的小症狀？其實並不然，許多中重度成人異位性皮膚炎病友每日每夜面臨皮膚搔癢難耐、掉皮屑、流湯流膿、苔癬化等困境，因皮疹會遍布全身各處，包括臉部，除須忍受旁人異樣眼光，嚴重更可能影響家庭、工作、親密關係，甚至有病友因巨大心理壓力而放棄夢想！

異位性皮膚炎病友協會理事長暨臺大醫院皮膚部朱家瑜醫師表示，異位性皮膚炎是一種皮膚屏障異常併免疫系統失調的慢性皮膚疾病，導致維持皮膚水分的角質層受損，進而造成皮膚乾燥及保護力變差，使得患者搔癢難耐、脫屑，接著進一步誘發皮膚發炎反應，形成紅疹。

常見的病灶為皮膚乾燥、搔癢難耐、紅疹、流血、流組織液，長期下來，甚至造成皮膚苔癬化，皮膚變紅、皮紋變深。朱家瑜醫師強調，異位性皮膚炎其實是一種會反覆發生的慢性疾病，非孩童專屬，成人也可能發病。一旦病發，病友可能終其一生都需要與其對抗。

談到異位性皮膚炎的治療，朱家瑜醫師說明，異位性皮膚炎治療有三部曲，第一部建議以保濕劑為主，維持皮膚保水度，搭配正確皮膚衛教方式，同時針對局部病灶可塗抹類固醇藥膏，如還有癢感再加上口服抗組織胺便可獲得改善。

第二部則可加上局部免疫抑制藥膏、紫外線照光療法、短暫口服類固醇等治療方式；第三部則需使用口服免疫調節劑，但可能會給肝腎較大的負擔，患者需定期追蹤肝腎和血球數量。

所幸，隨著醫療進步，針對異位性皮膚炎致病機轉的新型生物製劑終於問世，可精準鎖定疾病根源，顯著改善病灶，同時大幅降低副作用產生。

賴柏如醫師說明，與傳統治療相比，新藥對於病灶、癢感的改善較佳，精準鎖定致病因子也可減輕患者身體負擔。惟治療費用高，期盼健保能早日給付療程，減輕中重度異位性皮膚炎患者經濟負擔，提供更多治療選擇予無法透過傳統治療有效控制疾病的病友。