企業回饋「愛的書庫」 教師節前夕光復國小獲贈千本書

新北市中和區光復國民小學今（27）日揭牌「 愛的書庫」，正式成為台灣閱讀文化基金會「愛的書箱循環行列」第 307個據點，不僅讓校內班級有多元讀物的選擇， 同時也提供新北市學校線上借閱，實現「共讀分享、智慧循環」 的理念。

財團法人台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」於2005年4月成立， 並規劃在每個縣市鄉鎮成立「愛的書庫」， 以推動學校及社區閱讀活動為宗旨，結合各界捐贈與贊助之經費， 設置書庫及運送書箱， 並由公益物流新竹物流股份有限公司協助書箱流通運送， 讓所有捐助的愛心轉化成書籍活水。

校長張明賢說：「光復國小今年加入「愛的書庫」行列， 很感謝社會企業願意回饋地方文教資源， 也非常感謝忠欣股份有限公司等單位捐贈50個書箱，每箱35本圖 書，未來新北市各學校和校內班級都可以共讀借閱。」

教育局表示，教師節前夕因企業的愛心而更顯溫馨， 新北市也為提升學生語文能力，長期致力推動閱讀教育， 將閱讀教育視為各校重點發展項目，改制後共改造了284所並新建 18所公共圖書館及學校圖書館， 學生個人持書率更從每人16本提昇至每人34本， 108年預計再改造12所學校圖書館。

希望今日活動能拋磚引玉， 引進更多民間資源，發揮「公私協力」、「資源共享」的精神， 讓更多元的閱讀資源能進到學校深化學生的閱讀力