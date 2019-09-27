療癒！威尼斯建築雙年展　自然洋行打造「避世庇護所」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第17屆威尼斯建築雙年展以「我們將如何共同生活？」為題，台灣館將展出自然洋行作品，一表「安定人心」與和諧環境的重要關聯，將於明（2020）年義大利威尼斯普里奇歐尼宮5月23日至11月29日登場。

國立台灣美術館（國美館）發布新聞稿表示，該館主辦「第17屆威尼斯建築雙年展-台灣館」徵選，共有6個團隊參與競逐，經由縝密的初複審程序後，由自然洋行 （群象室內裝修設計有限公司）提案的《台灣郊遊_原始感覺共同合作場域計畫》獲選為本屆台灣館代表之參展團隊。

本屆威尼斯建築雙年展台灣館策劃團隊組成豐富。由自然洋行主導，聯合草字頭國際企圖深入台灣各領域的原生力量，其中，展出內容更跨領域合作，包含少少-原始感覺研究室、勤美學森大、春池再生玻璃、忠泰建築與藝術基金會等，呈現透過實驗建築場域，與不同領域的人們共同合作的成果。

國美館館長林志明表示，國美館承辦威尼斯建築雙年展已20年，今年自然洋行的入選提案《台灣郊遊_原始感覺共同合作場域計畫》集結多個團隊，強調在地風土的連結，也展現台灣建築跨界的蓬勃發展。

此次，評審團委員曾成德，同時也為召集人，他認為，台灣各代建築師都極有想法，本次自然洋行的提案道出台灣對自然的看法與為未來的展望，期能將台灣引介到世界。

自然洋行透露，他們梳理出「提問」、「共同合作」、「相互影響」三個對應大會主題的子命題，同時也是他們過去十多年來，不斷實踐在設計前期計畫中，運用大量時間與跨領域的夥伴一起探索建築、環境與人共同生活的方法。

自然洋行表示，從各個獨特案件的風土、田調觀察中發現，「安定的人心」是與自然環境共存、持續發展而不過度開發的重要先決條件。在挑選的展出作品中，不同的人物、環境條件、產業、空間使用模式等，皆有各自獨特的對應觀點，其中共同點便是建築空間扮演著其中的溝通橋樑。

自然洋行說明，建築作為對應外在條件的人為構造物、一種物質性的語彙，而身在其中的人們心靈追求著歸屬感，提出相應的工作或者生活空間。或者在閒暇度假之際，追求避世療癒的庇護之所。



《台灣郊遊_原始感覺共同合作場域計畫》展場示意（圖/國美館）