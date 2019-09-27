泰航空廚來台取經 攜25道台菜精髓回國納入航線菜單

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）來自泰國國際航空公司的14名空廚廚師9月2日抵台，前往台北市開平餐飲學校學習台菜精髓。在歷經60小時的試煉之後，這群「總鋪師」已於日前結訓，共習得了薑母鴨、麻油雞等25道台灣特色料理，未來將納入泰航的空廚餐點，廣泛運用至16條國內外航線及泰國機場中。

率領泰航空廚廚藝團隊前來的Chef B.表示，泰國菜著重香料的運用，泰國香料有上千種，如何靈活搭配彼此特色，搭配出可口的滋味是泰式料理的訣竅之一。

在開平餐飲學校習得這25道料理後，他發現，亞洲菜系真是博大精深。中菜、台菜著重在工法、火候，一次要煮1至2人份可能不是問題，但要運用至空廚一次上百人份的料理之中，需在工法、火侯上煞費苦心，這也是此次前來學習的初心。

他笑說，這次彷彿回到了學生時代，在潛心修業後，希望能將這25道台菜帶回泰國，讓更多人知道台菜的美好。

任教於開平餐飲學校、曾於WCCC中國烹飪世界大賽勇奪金牌的師傅朱華慶指出，自己投身教學領域已6年了，也曾在業界服務，在產、學之間的經驗，讓自己更能懂業界的需求、學界的堅持。

此次泰航來台學習中餐、台菜，台灣方面開了100多道菜單供其挑選，泰航從中選擇了25道料理帶回泰國。在挑選的菜色中，多為台灣著名小吃，如薑母鴨、麻油雞等耳熟能詳的料理，著實令人印象深刻。