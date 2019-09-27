IMD世界數位競爭力 亞太地區台灣排名第4

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）瑞士洛桑管理學院昨（26）日發布2019世界數位競爭力調查評比，台灣在全球63個主要國家及經濟體中排名第13名、亞太地區第４，其中「行動寬頻用戶」排名全球第1。

瑞士洛桑管理學院發布2019「世界數位競爭力評比報告」（IMD World Digital Competitiveness ranking,WDCR），個主要國家及經濟體中排名第13，較去年上升3名；全球前5名依序為美國、新加坡、瑞典、丹麥及瑞士。

在亞太部分，新加坡、香港及韓國位居前3位，台灣較去年上升1名至第4位，超越全球排行第22名的中國及第23名的日本；台灣在29個超過2,000萬人口的國家及經濟體中排名第4，較去年上升2名。

IMD評比三大面向分別為：知識(Knowledge) 主要為評量國家對新技術學習的能力、科技(Technology) 主要為評估國家開發數位創新技術的能力及未來整備度(Future readiness) 主要評估國家數位化轉型的程度。

「知識」面向我國排名全球第17，較上年度進步2名，主要在「人才」及「培訓與教育」次指標表現明顯進步；「科技」面向，我國排名全球第9，主要在「科技框架」次指標排名晉升至全球第4，其中「行動寬頻用戶」排名全球第1；「未來整備度」面向，我國排名全球第12名，大幅上升10名，主要係是「商業敏捷度」次指標排名晉升至全球第3，「適應態度」次指標大幅上升14名所致。

此外，本次調查評比中，我國7項細部指標排名於全球前3名之列，較去年5項明顯增加。其中，「公司敏捷度」(排名第3，去年第7)、「科學畢業生」(排名第3，去年第10)二項係新入榜之項目。「行動寬頻用戶」(排名第1)、「資訊科技及媒體股票市值」(排名第2)、「人均研發人員數」(排名第2)、「PISA數學教育評估」(排名第3)及「高科技出口占比」(排名第3)等5項則維持前3名之列。

至於台灣的弱項指標為吸引國際高科技人才、高等教育師生比、女性研究人員及電信投資等排名則有待提升。