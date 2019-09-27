新二代看表演 從戲劇學習多元文化包容議題

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市府勞工局委託六藝劇團辦理「108年度外籍移工多元文化校園巡迴宣導」活動，擔綱演出多元文化劇，今天來到新北三峽區五寮國小，帶領全校師生認識外籍移工朋友文化，尊重異同、圓融多元價值觀。

新北三峽區五寮國小雖然學生人數不多，但是全校87位學生裡面就有13位新二代，比例相當高，六藝劇團帶來認識多元文化的表演，更深具意義。

劇團本次表演的是「驚奇4超人」行動劇，首先由4位身著印尼、泰國、菲律賓及越南傳統服飾演員，帶動全場同學一起唱跳，呈現族群融合的熱絡氣氛。之後劇團演員們表演行動劇，故事描述為女王找尋超強幕僚的傑克，經過重重關卡，讓「語言超能力」的菲律賓人、「尊重超能力」的泰國人、「包容超能力」的印尼人、「強健超能力」的越南人合體為驚奇4超人，協助女王治理國家，讓人民過上更好的生活。

「驚奇4超人」行動劇以活潑的表演方式吸引學生，期間也邀請學生上台互動，教導學生瞭解各國文化特質，並體諒外籍移工離鄉工作的辛苦，進而培養下一代尊重多元文化的價值觀。

新北市政府勞工局自102年起對轄內各國小學生規劃系列外籍移工多元文化校園巡迴宣導活動，以期使轄內國小同學瞭解移工朋友對於臺灣社會經濟的貢獻及文化差異，進而將知識觀念深植於心進而對於家人或同儕發揮影響力，也降低文化歧視所帶來的困擾，培養與外來文化相互接納、包容與欣賞的態度。