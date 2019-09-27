蔡英文論文大公開 杜眾人悠悠之口

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）外界對蔡英文博士論文真偽一事爭論不休，為了杜眾人悠悠之口，總統府公布其36年前博士論文原稿，今（27）日開放民眾在國家圖書館「台灣博碩士論文知識加值系統」查閱下載，盼相關爭議就此落幕。

論文名為「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」（不公平貿易與防衛機制），共416頁，包括蔡英文26日針對此事補上的說明。蔡英文強調，論文完成於1983年，共分三個部分，檢視1980年代全球經貿情勢變化、從法律與經濟面分析相關議題、並對法規出解決建議。

校方也在文中證明，蔡英文是於1983年6月提出博士論文，10月中進行口試，兩者表現皆達到要求，並於1984年2月頒發證書。

蔡表示，原應存放於母校倫敦政經學院圖書館的論文，「不知何故失去蹤跡」。她對依此引發的風波，甚至波及已故指導教授Michael Elliott，深感遺憾。她重申，校方學生檔案中留存的「博士論文及口試通過證明書」（1984.1.23）及「博士學位授予通知書」（1984.2.8），已說明一切。

上報上周則公布了國內知名法學家、前大法官劉鐵錚的親筆信，為蔡英文博士學位背書。根據信件內容，曾任政大法綠系主任的劉鐵錚，當年親自面談蔡英文，並檢視其論文與畢業證書後，才聘其至該系擔任客座副教授。

蔡英文昨日在臉書上語重心長地說，「我不怕抹黑，也不怕被檢驗。作為政治人物，我們應該要提升台灣選舉的政治文化，而不是一起墮落沉淪。」她希望藉由授權國圖全文公開論文，一方面鼓勵更多青年學子投入國際貿易研究，另一方面也希望，用假訊息抹黑她的情事，能就此結束。