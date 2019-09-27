11國網紅來去總統府住一晚　首組韓籍旅客10月8日check in!

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際首創的「來去總統府住一晚」體驗活動，已公布10組入選名單，不乏許多網路名人，他們來自匈牙利、德國、法國等共11國，其中包含台灣媳婦石井三紀子、以色列Nuseir Yassin、及情侶組美籍聽障旅行家Calvin Young和德籍Sabrina Walker等，將於10月8日起迎接首組韓籍旅客。

由中華文化總會（以下簡稱文總）、交通部觀光局共同主辦全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動，已正式公布10組入選名單。文總表示，活動19天內收到來自全世界33個國家，橫跨5大洲，總數達167組外國朋友的熱烈提案。

文總邀請社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑，及總統府、交通部觀光局、台灣觀光協會共同擔任評審，針對提案者在社群的影響力，自介提案影片的創意性，以及如何宣傳台灣等標準，評選出10組共來自11個國家之活動提案者，分別來自以色列、匈牙利、德國、泰國、法國、波蘭、加拿大、日本、韓國、印度、美國等11國。

總統府發言人張惇涵表示，本次入選的10組提案者多數為對於旅遊體驗與經營網路媒體皆具有高度熱情與專業，其中更不乏國際網路名人，包含連續1,000天上傳1分鐘短片而造成轟動、同時也是創設「Nas Daily」並擁有千萬追蹤者的以色列籍網紅Nuseir Yassin；曾獲加拿大廣播電視公司「加國之光」報導、亦為知名美食網站Chopstick Travel創辦者之加拿大籍Lukas Dean Martin與Sabrina Frances Davidson；以手語探索世界的全球知名美籍聽障旅行家Calvin Young和德籍Sabrina Walker情侶組；以拍攝美國Burning Man系列活動照片而聞名全球的法籍超現實主義藝術攝影師Victor Habchy。

張惇涵說明，還有經營旅遊線上平台WanderWithSky且旅遊全球30餘國的印度情侶檔Aakash Malhotra和Aparajita Misra；泰語版Google搜尋排行榜前三名、曾榮獲 Traveloka所頒發Best Informative Blog 2017 Award之泰國著名旅遊網紅組Kanisorn Pringthongfoo與Varaporn Rasmeekajorndej；開設波蘭華沙第一間珍珠奶茶店並獲波蘭《富比士》報導，且為波蘭最有影響力部落客之一的Natalia Sitarska夫妻檔；常受各國邀訪合作的韓國知名旅遊部落客、亦為韓國亞洲通信社攝影記者的韓籍Kim Juhyeok；經營匈牙利最大旅遊媒體且旅遊足跡遍及50餘國，在東歐旅遊界具相當影響力的Robert Revesz；還有身兼知名旅遊部落客、作家與台灣媳婦等多重身分的日籍石井三紀子。

文化總會副秘書長李厚慶表示，台灣以友善、熱情、安全聞名於世界，樂於用不同的形式與世界交朋友，也謝謝很多國家的朋友，在關鍵時刻，給予台灣溫暖與信心。我們不會放棄民主與自由的價值，並會以這樣的信念為基礎，持續讓台灣走進世界，讓世界看見台灣。

張惇涵指出，活動將於10月8日迎接第一組韓國籍賓客Kim Juhyeok入住體驗，預計每週一組進行至12月底。希望透過即將參與活動的10組網路名人創意視角，散播台灣美麗的風景、熱情、安全、人文與自由，讓世界認識台灣、讓更多國際朋友看到台灣的美好。



10組入選人馬（圖/文總）