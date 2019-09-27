雨彈狂炸！北部、東北部嚴防豪雨　颱風「米塔」最快今晚生成

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）受到東北風影響，北部和東半部有局部大雨、大豪雨，甚至超大豪雨機率，提醒民眾注意瞬間大雨及強陣風，山區慎防坍方。另外，目前位於菲律賓東方海域的熱帶低壓最快於今晚（27日）發展成颱風，依照目前路徑推估不會直撲台灣，但其暴風圈是否會影響台灣，仍有待後續觀察。

氣象局表示，今（27）日持續有水氣自東部海面移入，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區仍是有陣雨的天氣，而大台北平地的降雨也會比昨天明顯；桃竹苗及花東也有局部短暫陣雨，氣象局持續發布豪雨特報，提醒宜蘭容易有豪雨或大豪雨發生，而新北、基隆、花蓮地區及台北山區也有局部大雨發生機率，請多加留意。

中南部雖仍可維持多雲到晴，不過午後山區及山區附近平地出現短暫陣雨的機率會提高些；氣溫方面日夜溫差稍大，白天仍有32度左右高溫。

明（28）日北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，東北部地區、基隆北海岸及大台北山區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨

至於目前位於菲律賓東方海域的「熱帶低壓」有望於今晚至明（28）日發展成今年第18號颱風「米塔」，目前預估將持續往西北西，路徑可能在台灣東側至琉球一帶北轉，直接鋪台機率低，但仍須持續觀察最新發展情況。