對2友邦轉向「相當失望」 美國國務院副助卿將訪台

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）台灣遭中國打壓，上週連失2個太平洋友邦，美方高度關注。負責紐澳及太平洋島嶼事務的美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）確定將以APEC 資深官員身份來台進行訪問。

《中央社》報導，台灣2友邦接連轉向，投入中國懷抱，美國聯邦參議院外交委員會昨（26）日通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案，簡稱台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act）。

該法案要求美國行政部門與各國交涉，促使該國與台灣維持邦交，或加強關係。針對正在考慮與台灣結束或降低關係的國家，國務卿可有條件考慮擴大、減少或終止對該國的援助等。

報導指出，在索、吉2國相繼與台斷交後，美國眾議院外交委員會及自然資源委員會也舉辦聽證會，就維繫與太平洋島國關係一事進行探討。會上孫曉雅表示，她將以國務院資深APEC官員身份，2週內訪問台灣，並商討APEC相關事務。

孫曉雅表示，台海現狀是該區域能維持數十年和平及繁榮的主要原因，北京當局單方面改變現狀讓人「非常失望」。

孫曉雅曾任職於美國在台協會，也曾派駐中國、愛爾蘭等國，目前擔任美國國務院暨太平洋事務局副助卿，負責澳洲、紐西蘭及太平洋島嶼事務