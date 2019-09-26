逼韓國瑜辭職釀藍綠衝突 高雄市議會宛如格鬥場

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 高雄市議會今（26)日市長施政報告及質詢狀況頻傳，民進黨議員鄭孟洳拿「辭職書」給市長韓國瑜簽，遭國民黨議員攔下，引發議事廳內肢體衝突。

議事廳內藍綠兩黨爆發肢體衝突後，兩黨各自開記者會，民進黨說「今天是高雄市議會史上最黑暗的一天，譴責國民黨議員暴力護航韓國瑜，妨害民進黨團質詢」。國民黨議員則反批民進黨暴力，在議事廳內潑水、潑咖啡，呼籲勿將議事廳當格鬥場。

中央社報導，韓國瑜今天施政報告後各黨團展開質詢，民進黨團一字排開，市議員鄭孟洳要求韓國瑜保證能讓她在總質詢時質詢到市長，韓國瑜說「目前未規劃請假，如果有會向議會報告」。

鄭孟洳說，高雄市爆發登革熱群聚感染、大淹水，卻面臨無市長的窘境，要求韓國瑜辭職專心去選舉。

接著鄭孟洳拿出一張「辭職書」趨前要給韓國瑜簽署。不過國民黨10餘名議員團團包圍並擋下，藍綠推擠，爆發第一波肢體衝突。

主席陸淑美眼見衝突不止，在10時56分宣布休息，但是場內議員的衝突未止，繼續爭吵，互控暴力。

下午高雄市議員康裕成等人指市長韓國瑜施政滿意度墊底、頻頻說謊等，欠高雄市民3個道歉，但韓國瑜低頭不理會；國民黨議員稍後反擊，並促陳菊也該為高雄負債道歉。

民進黨籍女議員康裕成（左3）等人聯合質詢，指市長韓國瑜施政滿意度墊底、頻頻說謊等，要求韓國瑜道歉。中央社