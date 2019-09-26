927世界旅遊日 台北順風社首度辦理永續旅遊發展論壇

（台灣英文新聞/旅遊組 綜合報導）為慶祝世界旅遊日(World Tourism Day)，台北順風社(SKÅL International Taipei ) 於9月27日在交通部運輸研究所國際會議廳首度辦理永續旅遊發展論壇，集結台灣、日本、菲律賓、奧地利等重要旅遊相關代表，共同探討永續旅遊議題。

9月27日為聯合國世界旅遊組織 (UNWTO)將訂之世界旅遊日，其目的是為提高人們對於旅遊業的認識，及其對國際社會的重要性，並彰顯它如何影響全世界的社會、文化、政治和經濟價值。每一年UNWTO於世界旅遊日辦理活動，探討旅遊相關議題。有鑑於其重要性，台北順風社在交通部觀光局支持下，今年首度辦理永續旅遊發展論壇，透過國內外產官學專家與代表交流互動，以期促進台灣觀光產業之發展。

永續旅遊發展論壇規劃深度議題，兩場專題演講，由亞洲領先的大數據公司Vpon威朋洞悉旅遊大數據，及菲律賓長灘島Boracay Adventures Travel & Tours總經理Peter Tay分享長灘島封島之永續經營規劃；三場對談講座，包含超限旅遊(Overtourism)及小島發展議題、國際賽事與永續旅遊、千禧世代的雇主與員工。邀請來自台灣、日本、菲律賓、奧地利等重要旅遊業的代表性領袖人物，如台灣RTM 泛旅遊協會創辦人鄭佑軒；日本交通公社總合研究所顧問高松正人先生，也是知名的觀光危機處裡專家；菲律賓International School of Sustainable Tourism副董事長Robert Joseph Lim；奧地利台北辦事處Roland Rudorfer處長等擔任本次與談人，透過多元觀點交流，創造永續旅遊未來發展。

此外，論壇期間亦將辦理Skål Taipei台北順風社永續旅遊獎決賽，集結台灣8個單位，以其永續旅遊產品或案例作發表，台北順風社希望透過競賽辦理增加大眾對台灣永續旅遊產品或案例的認識，同時現場選拔足以代表台灣的永續旅遊產品或案例，協助推廣到國際舞台，更有機參與Skål International國際順風社辦理之「SKÅL INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM AWARDS永續旅遊獎」，使更多人看到台灣在永續旅遊上的投入與發展。

活動資訊

指導單位: 交通部觀光局 主辦單位: 台北順風社

時間: 2019年9月27日(五)

地點: 交通部運輸研究所國際會議廳(台北市松山區敦化北路240號B1)

關於台北順風社SKÅL International Taipei國際順風社(Skål International)，由全球旅遊專業人士所組成的國際性組織，於全球90個國家，共計400個支社，約1萬5千名菁英會員，為全世界規模最大，也是唯一齊集世界各地旅遊菁英人士的組織。其中，台北順風社成立於1970年，隸屬於國際順風社台灣總社之一，另設有台中及高雄兩個分社。台北順風社集結台灣北部各地從事旅行社、航空業、旅館業等專業人士參與，每月定期辦理聚會，邀請相關專家分享新知，社員交流，每年更辦理國際順風社台灣總社年會、參加國際順風社亞洲地區及全球年度大會，會員間交流相當密切。

