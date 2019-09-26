跑趴去！台北時裝週串連白晝之夜　伊林名模林嘉綺霸氣登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北時裝週SS20以Nowism為題，透過時尚藝術享受生活，並舉辦系列主題秀、品牌秀、裝置展覽等活動，更結合台北白晝之夜，橫跨整個台北跑趴，將於10月4日至13日登場。

2019台北時裝週SS20邁入第二屆，由文化部和經濟部合作推動，攜手教育部、新北市政府、原民會等打造時裝週。首先將於世貿三館舉辦盛大的歡迎晚會、接著有5場主題秀、16場品牌秀、國際論壇、香提市集等活動響應，並串聯台北紡織展、時裝設計新人獎、白晝之夜等，跑遍整個台北市。

其中，重點主秀設計師共有六位，分別為陳彩霞、安德烈、王彥熙、陳璽年、唐毓琪以及張亞詰，知名度享譽國際的他們透過時尚美學呈現熱門議題，例如「永續創新」、「材質實驗」、「庶民生活」等。

今（26）日展前記者會上，文化部部長鄭麗君、知名設計師陳俊良、針織女王潘怡良、名模林嘉綺等都出席盛會，並有主秀設計師展演重點服裝，現場氣氛熱鬧。



伊林名模林嘉琪身穿潘怡良設計走秀（圖/台灣英文新聞Lyla）

文化部部長鄭麗君致詞時，引用已逝知名時尚指標「老佛爺」卡爾‧拉格斐的話，他說「時尚透過服裝不斷的詮釋現實，是一種語言」，鄭麗君提及，「時尚就在我們生活裡，會影響我們怎麼看自己和世界，時尚不斷定義每個時代跟當下。」並以此呼應展覽概念「NOWism」。

鄭麗君強調，今年主軸「NOWism」希望能展現台灣的現在就是未來，我們擁有自由多元的生活方式，加上過去成衣產業為現在時尚產業打下基礎，現在已有許多設計師在世界展露頭角，透過台灣設計品牌勢必可以迎向世界時尚潮流。

鄭麗君透露，在如此關鍵的時刻，文化部提出四大策略協助大家，一為人才培育，二是提供更多展演補助，三為持續辦理台北時裝週，最後將推出國家級台灣時尚獎，並預計將於明年秋季正式推出，盼發揮台灣文化產業獨特性。

策展人盧淑芬，同時為台灣赫斯特集團編輯長及ELLE國際中文版雜誌總編輯，他表示，展覽概念「Nowism」希望反應台灣當代設計美學，此次將一次聚攏所有台灣設計師各種的獨特創意，從中窺見台灣時尚產業的豐富多樣美學。

此次，邀請到時尚圈、娛樂圈各界名人擔任台北時裝週大使，包含藍心湄、陳建州、9m88等，他們對於時尚的都有獨特的見解，更多詳情請前往官網及臉書查詢。