新北友善校園邀 「香蕉-王俊傑」、「山豬-陳俊甫」反霸凌

新北市政府教育局今(26)日在秀朗國小舉辦「 防制霸凌、眼口並行」友善校園活動，邀請藝人「香蕉-王俊傑、 山豬-陳俊甫」帶來精采詼諧的即興演出，結合零霸凌、 反暴力等主題，共同呼籲友善校園的重要，成功吸引學生目光。

教育局長張明文表示，營造友善安全的學習環境， 促進莘莘學子身心健全發展是新北市長期努力目標， 同時響應10月2日國際非暴力日，倡導非暴力文化， 為有效防杜校園暴力衝突及霸凌事件， 籲請所有市民及家長與我們共同努力， 平日多留心觀察自己孩子及周遭青少年學生校外言行，發揮「 管家婆」的精神，如發現任何不當行為，可隨時通報校方或警方， 期能在第一時間發現問題並弭平禍源， 進而減少暴力及霸凌等不幸事件發生。

活動除了秀朗國小幼兒園唱跳以外，結合藝人「香蕉-王俊傑、 山豬-陳俊甫」，寓教於樂的「反霸凌戲劇」表演， 2位藝人以精彩詼諧的即興口條結合零霸凌、 反暴力呼籲友善校園的重要性，翻轉傳統教條式宣教， 成功吸引學生目光，也帶起青少年反毒拒色零霸凌的同理心。

新北市防制校園霸凌領航學校的新北高工學生代表也公開宣誓， 要一起建立防制霸凌觀念，並做到「防制霸凌、眼口並行」， 如發現任何不當行為，可隨時撥打24小時校園霸凌投訴專線( 02)2956-0885及1999專線電話通報校方或警方， 共同防制霸凌事件發生。

教育局表示，新北推動以學生為主體的友善校園理念， 結合師生共同參與及推動，透過各級學校多元活動共同建構和諧友善 的學習環境，呼籲全體師生扮演好守門員角色，學子們從小即建立起 防制霸凌觀念，保護自己也守護同學，一起使霸凌遠離校園！新北市 政府教育局讓全校動起來，建構「拒毒、抗霸、防色情、反暴力」 的友善校園，讓孩子健康茁壯快樂的成長。