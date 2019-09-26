面對銀色時代來臨，如何沒有收入還能創造穩定現金流?

面對社會高齡化、家庭型態與觀念逐漸改變，以前長輩們期望「 養兒防老」的觀念早已被「不要造成孩子困擾及壓力」 的論述給取而代之，而隨著醫療科技先進、平均壽命延長， 銀髮族該如何投資理財才能享有財富充裕的老年生活?!今年甫獲得 今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳銀色友善獎第一名」 的富邦證券表示，面對銀色時代的來臨， 理財投資已經不再侷限提早做好退休規劃， 而是要透過資產配置與風險控管，兼顧維持收支與保本的需求， 創造源源不絕的現金流，讓下半人生過得更加豐富精彩的保障。

富邦證券財富管理業務近年來積極耕耘探詢銀髮族群的需求， 推出一系列「多元銀光商品」， 以保障銀髮族群兼顧維持穩定所得替代收支與保本目標， 不僅在交易平台推出貼心的友善服務，同時藉由豐沛的商品資源， 搭配出「季季配」或「月月配」商品組合，著重深化客戶KYC， 以打造穩定現金流。

富邦證券通路管理部資深協理王耀增表示，「 由於退休銀髮族沒有固定薪資收入， 可以運用高信用評等的債券型基金，並透過月配息或季配息級別， 提供銀髮客群所需要的穩定現金收入。」

以富邦證券為例，2018年開始推出海外債券具「季季配」(由2 檔每半年配息債券組合而成)、以及「月月配」(由6檔每半年配息 債券組合而成)概念的商品組合， 搭配多檔不同配息時點的債券商品組合， 不但滿足不同資金規劃投資人的需求，也提高全年收息次數， 為銀髮族規劃安全無虞的財富配置。

有別於一般券商傳統的財富管理模式，富邦證券除了成立商品、 輔銷、稅務顧問等專家團隊，更是結合專家團隊的服務， 滿足銀髮族的創富、守富及傳富的需求。富邦提供的專家團隊服務， 主動幫助客戶建立稅務正確認知，協助客戶選擇合適的理財工具， 並且掌握傳承法令與實務，擬定專屬的傳承規劃。

曾經有組頂客族夫妻，在經歷家族長輩離世後的分產協議作業， 意識到自身財產未來的分配問題， 現在應該要有更積極更周延的規劃。這對夫妻希望，不論誰先離開， 財產盡可能大部分歸屬未亡人，二人皆離開後， 財產也能合適的分配給二邊的家族，不要引發家族爭端， 進而向富邦證券專家團隊協理陳秋蘭詢問關於繼承相關法令、 遺囑事務、保險及信託規劃。

陳秋蘭表示，「溝通通常包括四個步驟，一是先聽客戶說， 瞭解客戶理解程度及擔憂狀況，其次是法令、 稅務和規劃工具的溝通，特別是讓客戶對信託、 保險及遺囑的優點及限制能清楚理解，第三是形成共識， 提供客戶適合的規劃，運用各工具來建構互補或替代的規劃， 最後則落地規劃，結合理財，擬定後續執行事項。」在富邦證券， 除了幫助客戶財富傳承，也不忘提醒客戶資產配置與金流的重要性， 把擔心轉為放心，真正享受銀髮人生。

富邦證券一直以來的核心服務理念，是從「客戶需求」的視角出發， 而FinTech科技應用則是以貼近各種投資人的需求與生活場域 為出發點。根據富邦證券數據資料顯示， 目前使用電子下單系統的客戶，超過五十歲以上的客戶已成長至35 ％，可見較年長客戶對於電子交易平台的使用接受度已顯著增加， 為了貼近年長者的需求，近年來推出許多貼心的銀髮友善服務。

不論是登入交易系統時僅需按下手指讀取指紋， 避免年長客戶因為手機螢幕太小，輸入密碼錯誤無法登入的狀況， 透過指紋辨識，不到一秒鐘即可完成身分識別， 或是到領先同業自行研發「股票行動語音助理」功能，用「講話」 就可以隨時查詢技術分析、市場行情與庫存帳務等資訊， 甚至到完成下單僅需五秒鐘的時間， 讓年長客戶投資理財也能快人一步。 而指紋辨識登入及語音助理已取得多項發明專利， 亦為證券同業中擁有發明專利最多之證券商。

數位金融部副總邵弘龍強調，「透過持續精進電子平台操作， 盡量簡化操作過程，這一年來提升了一成多的年長客戶下單率。」 顯示出富邦證券透過從客戶困擾出發，提供友善的操作平台， 打動年長客戶的內心，成就有感服務。

未來富邦證券也將持續挖掘客戶未被滿足的需求， 用專業為客戶的投資風險把關，不斷推出友善的金融創新功能， 創造打動客戶內心的有感服務， 成為銀髮族心中最佳的財富管理夥伴。