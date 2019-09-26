超夯未來系飲食Beyond Meat 「Port23」也吃的到

風靡全美超夯的Beyond Meat未來肉在這裡也吃的到! 富邦藝旅Folio Hotel館內餐廳「Port23」引進由比爾蓋茲、 李奧納多重金投資的Beyond Meat，推出多樣蔬食主餐(每份TWD380起)， 希望提供給蔬食愛好者全新健康選擇!

100%植物製造的「Beyond Meat未來肉」主要成分為豌豆、甜菜根、椰子油等， 口感與鮮紅色澤媲美天然肉食，富含蛋白質、零膽固醇、雙倍鐵質， 營養價值更高! 從吃也能環保，減少因飼養牛隻排放大量溫室氣體造成的地球負擔， 綠色食尚新風潮正席捲台灣!

健康、養生趨勢興起，蔬食潮流盛行，Port23餐廳結合知名藝 人賈永婕也愛的Beyond Meat與台灣在地食材研發系列餐點， 主廚使用墨西哥餅皮鋪上一層起士、清爽口味的素食莎莎醬、香烤B eyond Meat絞肉、最後撒上起士絲進火爐烘烤至餅皮酥脆的「 義式半月起司莎莎烤餅」；以及將Beyond Meat與切碎的綜合蕈菇乾煸翻炒出香氣， 加入新鮮迷迭香與百里香攪拌後搓成肉丸，與特製米蘭風番茄醬汁、 Q彈圓麵下鍋燉煮而成的「手工肉丸綜合野菇圓麵佐米蘭番茄醬汁」 ，多層次豐富滋味絕對讓你難忘!

主廚更延續變化，手工捏製大塊肉餅沾上薄薄麵粉、蛋液、 麵包粉後下鍋油炸，以日式炸豬排烹調手法呈現外酥內嫩迷人口感， 淋上帶有獨特香味的柳松菇白醬，濃郁滑嫩交錯的「 酥炸肉餅搭燒烤時蔬佐柳松菇白醬」令人一吃就上癮； 最經典的漢堡給你最驚艷的幸福感，超夯Beyond Meat漢堡肉搭配嚴選小農溫室養殖水耕嫩葉蔬菜、新鮮牛番茄， 再淋上特調松露美乃滋的「水耕蔬菜漢堡搭燒烤時蔬佐松露美乃滋」 ，豐厚肉汁比真實牛肉更美味、鮮甜無負擔，顛覆你的味蕾想像!

富邦卡友有福囉!即日起至2020年3月，凡週日至週四晚餐於P ort23餐廳單點沙拉吧套餐享「加購Beyond Meat主餐半價優惠」! 超夯的未來肉不論喜愛蔬食或喜愛大啖肉類的饕客都可品嚐， 趕快手刀揪好友一起體驗兼具健康及美味的未來系飲食!