美國參眾兩院外委會通過「香港人權法案」 授權政府點名制裁侵權者

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在香港「反送中」運動持續受到國際關注之際，美國聯邦眾議院、參議院外交委員會，當地時間25日相繼通過「香港人權與民主法案」，要求美國總統每年點名、制裁香港侵害人權人士。

美國眾議院外交委員會25日上午開會，審議多項法案與決議案，其中最受矚目的就是「香港人權與民主法案」。

中央社引述委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）開場致詞表示，他先前已公開說過，美國與香港人站在一起，也會永遠支持他們。

麥考爾說：「這是一場民主對抗獨裁、自由對抗暴政，以及自由權對抗壓迫的戰役」。

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共同提出法案的共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）在會中提出修正版本，獲得在場議員以口頭表決一致通過。今天通過的法案版本，要求美國總統在法案通過180天內，以及未來至少每年要點名、制裁侵害香港人權的人士。

能動用的制裁手段包括凍結資產，以及讓這些人士及他們直系親屬無資格取得簽證、入境美國、獲得臨時入境許可（parole）或享受任何「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）相關福利。關於現有的簽證，則可能被撤銷。

之前的法案版本只要求美國國務卿，每年就香港自治情況是否仍符合特殊待遇提出「報告」（report），但史密斯的版本將文字改成較強烈的「認證」（certification）。

目前美國國務卿依照1992年「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act），會定期檢視香港情勢發展並提出報告。史密斯告訴場邊記者，他將「香港人權與民主法案」多處改成較強烈的文字，原因是國務卿3月提出的最新一份香港情勢報告，內容雖不錯，但「也不是真的那麼好」。

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史密斯表示，相較之下，國務院每年針對人口販運提出的報告，由於報告會放上國務卿的大名，最新一份報告是他目前看過最好的。他告訴記者，法案預計幾週後會送至整個眾院審議，時間大概落在10月中。

在眾院外委會通過「香港人權與民主法案」數小時後，參院的外委會也以口頭表決一致通過參院版本法案。目前參院外委會雖尚未公布通過版本，但是先前版本也要求美國總統每年點名侵犯香港人權的人士，並透過凍結資產、撤銷簽證等手段制裁他們。

除此之外，眾院外委會今天也通過另一項與香港有關決議案，決議案在標題中指出，承認香港與美國間的雙邊關係，並譴責中華人民共和國干預香港事務及支持香港人民的抗議權。

決議案呼籲香港政府，開始採取作為，往協商邁進，以處理「反送中」運動示威者的5大訴求。決議案也呼籲美國行政部門，確保販售給香港警察的彈藥及人群管制設備，不會被用來鎮壓香港的和平抗議。

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