台灣創新技術博覽會三展開幕　副總統：讓全世界能看見「MIT upgrade」

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 「台灣創新技術博覽會、台灣國際水週及台灣國際循環經濟展」在台灣副總統陳建仁及多位來賓的見證下，今(26)日在台北市世貿一館盛大開幕，該展將自9月26日至28日止。環保署以「綠色新家園Green Home」為主題展出歷年推動源頭減量到創造資源永續循環再利用的成果，農委會則以「新農業」為主軸展出37項創新科技。

副總統陳建仁致詞時表示，今年5月，蔡英文總統在就職3週年記者會中，提出台灣有太多傲視國際的軟實力，也是世界上最活躍的高科技產品研發基地，有著亮眼的「台灣製造」成果，可以展現給世人。蔡總統期許能舉辦一場「台灣博覽會」，讓全世界的朋友都能看見「MIT upgrade」所帶來的綜合國力，不僅可以讓全世界都成為我們的客戶，並可擴大各領域的合作商機。最重要的是，可以展示我們這幾10年來累積的成果。

「台灣國際水週」以再生水處理為主軸，展出整廠製造技術應用及創新技術，「台灣國際循環經濟展」則以「資源可持續回復，循環再生」的循環經濟為展覽主軸。陳建仁表示，希望透過資源的再利用，讓資源生命週期延長及循環，有效緩解廢棄物與汙染問題，建構「從搖籃到搖籃」的新經濟模式，帶動產業升級，結合綠色供應鏈，達到友善環境的理念。

20年前，環保署成立「資源回收管理基金管理會」積極推動源頭減量及回收再利用的政策，創造資源永續循環再利用。全國資源回收率從1998年的5.87%，躍升到2018年53.28%，成長超過10倍，年減碳量達186萬公噸，不僅減少資源的錯置，垃圾也能變黃金，已然成為全球回收制度典範。

副署長沈志修表示，這次以「綠色新家園Green Home」為主題展出，由公告應回收項目13大類33項67種中的廢棄物經高值化，發展出再製品，例如：廢輪胎做的潛水衣、咖啡渣混和寶特瓶紗製的面料等。還有以再生家具製品為基底，利用居家生活為概念，打造出綠色經濟的餐廳、客廳與臥室，充分將再製品融入生活中。

農委會在永續發展館的展示以「新農業」為主軸，規劃「 農業新典範」、「農業安全體系」、「循環農業」、「 作物機能性食品」、「新品種」、「加工技術」等6大技術專區， 共展示37項具商品化潛力的科技研發成果，其中「 剩餘資源物循環永續及多元用途開發利用」是整合多項技術， 將栽種菇類的剩餘資材循環再利用。