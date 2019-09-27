簡又新專欄 –從能源轉型民調 探討台灣再生能源的發展

在探討能源轉型、電力使用等公眾議題時，若民眾更瞭解該議題的背景資料，將有利於政策推動。有鑑於此，中鼎教育基金會、台灣永續能源研究基金會與台灣企業永續研訓中心於日前共同發布「2019台灣電力使用與能源轉型民意調查」結果，提供客觀中立的台灣能源現況觀察。

能源認知方面，我國目前能源進口比例是多少？調查顯示，不知道或拒答者占44%與去年相較回覆「不知道」者占62%有進步，但仍有近半數以上民眾不清楚自身使用的能源從何而來，僅有6.7%受訪民眾正確回覆我國進口能源比例為「95% 以上」。

調查顯示，38.8%受訪者認為台灣主要發電為「燃煤」、其次33.7%認為是「核能」。事實上台灣在「核能」的用電量很低，我們主要的用電是來自「燃煤」，這也是導致我國空汙嚴重的原因。調查結果顯示民眾對於電力的使用資訊尚有不足之處。

然而在複選題裡，台灣適合採用哪一種發電方式？有44.7%的受訪者認為台灣適合採用「核能發電」，31.2%為太陽能發電、30.6%為離岸風力發電，有趣的是有21.9%認為尚屬研究型的「潮夕能源」適合。至於國人從何獲得能源知識？多數是從電視、網路、報章雜誌，僅有少部分來自學校(2.8%)，這樣的結果應檢討學校教育及政策推行是否不透明化所導致。而在電費方面有33.9%認為「有點便宜」、28.8%認為「有點昂貴」，只有17.7%認為電價「合理」。

至於電力供應與生活品質題組部分,有76.1% 民眾滿意台電服務,不滿意者僅約 12%。近七成民眾擔心台灣未來出現缺電或限電狀況，不擔心的人近30%。有超過五成民眾不知道台電以備轉容量率顯示電力供應狀況，知道的民眾只有44%。若問民眾未來電費會不會漲價時，有近90.5%的受訪者認為可能會漲，只有近4%認為不可能。

另外，有六成民眾認為PM2.5的主要來源為火力發電廠，近五成認為是汽機車排氣（49%）以及一般工廠（45.9%）和境外飄來（39.1%）等。在節能減碳議題部分，近七成民眾知道二氧化碳是溫室氣體主要來源。「空氣汙染」與「二氧化碳」的差異在於前者對健康的影響，後者對全球暖化的影響。

值得一提的是，調查僅1位受訪者知道台灣2050年的減碳目標，顯示我國政府在推動相關政策宣傳不足。再深入詢問民眾對節能行動那些是最積極者，近40%民眾認為是環保團體，其次才是政府機關。報告總結，台灣的電力與能源發展，需大家積極關心與關注。

「2019台灣電力使用與能源轉型民意調查」108年3月14-17日,針對台灣本島19個縣市進行電話隨機抽樣調查，總計取得有效樣本1,073份，抽樣誤差值在95%的信心水準下，正負差不到3%。