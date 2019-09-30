簡又新專欄 – 從國外大學探討台灣的社會影響力

英國《泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)》公布2019年世界大學排名，以學術的觀點從教學、研究、知識移轉、國際展望等各種方向進行全球大學的排名且指標皆非常清晰。本次泰晤士所公布的排名以社會影響力為主指標進行排名，引起許多的關注與討論。

什麼是社會影響力呢?從2015年聯合國所訂定17項永續發展目標開始，為了讓社會的資源與人才快速參與，首先爭取企業來著手進行，然而這樣仍不足。如何讓我們的下一代充分了解才是最重要的，因此將目標加強在大學上，聯合國為此組成「高等教育永續發展倡議聯盟」，並從各校所做的研究及教學切入。由此也發現當大學及教授實際投入研究及教育時，比起以往對社會影響力就加速許多。

台灣這次有進入前百名的是慈濟大學(67名)與台灣大學(70名) ，引起社會大眾的關心，前者雖是新學校、也是宗教團體所設立的學校在社會福祉方面有所投入，除了學術方面外，在社會面可說是做的非常多也成為學校非常重要的發展指標之一。教育部近年推廣大學永續發展(USR)，主要是以社會公益面為主，對於社區或社會面服務的投入非常重視。

營利性的法人除了看營收方面，同時也須達到環保及公司治理等目標，非營利性的法人則是看其對社會的貢獻，亦即社會影響力有多大。大學的影響力需從大學治理、環境永續與社會公益三大重要指標去判斷。然而，國內外私立大學與國內公立大學校長產生的方式不同且受監督的機制亦迥異，大學校長須負責任的對象也有所不同，也因此大學治理容有改善空間。

大學治理方面首重三項：善用校務基金以聘請好的教授、教育好學生及提升研究水準，簡而言之就是要有充裕的經費，大學的校長要懂得活用資產並爭取校外資源以增加學校的校務運作順利。而好的教育環境，必須有強而有的力的校產與基金才能使得校務順利運作。

環境保護方面，以大學在整個社會來講其實並未做的很好，建立好的綠色校園並培養學生有永續知識且要教育學生做好節能減碳是重要的方向。例如，2010年英國保守黨剛上任後第一年即要求要節能減碳10%，當時令人質疑這樣的目標可能達成嗎?沒想到一年後，中央機構包括3,000多棟樓、30萬公務員及老師竟達成此一目標並減少了13.6%，更令人驚豔的是教育部及外交部成功進行節能減碳完成高達20%的節能佳績。尤其是從學校實驗室、醫院等耗電量最多的地方著手節能。並將節能的經費轉為研究經費，促進大學的發展。

我們須思考大學在社會所扮演的角色，須融入聯合國17項永續發展目標全面提升健康福祉、提供良好永續能源、減少城鄉差距等，並將永續發展目標與未來社會的倡議整合，進而培養新一代創新的作為。這次《泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)》引領大家重新思考以全民共好為發展目標，攜手向前邁進。