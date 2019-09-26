【快訊】親民黨黃珊珊10月接台北市副市長　鄧家基任悠遊卡董事長

更新時間: 2019-09-26 19:37

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)《中時》報導， 台北市政府10月中旬將有一波一級局處首長異動，其中最大震撼彈就是黃珊珊接任副市長，原副市長鄧家基則會轉任悠遊卡公司董事長。

鄧家基是柯文哲上任後延攬入小內閣，2018年柯勝選，他也留任，由於有新黨背景，過去柯文哲經常提到小內閣政治光譜從深藍到深綠都有，以此誇口自己不分黨派的執政特色。

報導引述北市府副發言人戴于文強調，因應市府政策規劃及人事調整，鄧家基副市長將於10月中去職，完成階段性任務。至於接任人選，戴于文也證實，市長曾徵詢台北市議員黃珊珊，議員也樂意幫忙。

根據中央社，有律師資格的黃珊珊民國58年10月18日生，國立台灣大學法律系畢業，曾任親民黨文宣部主任。她與柯文哲關係甚好。

更新時間: 2019-09-26 17:10

【快訊】親民黨黃珊珊證實：獲徵詢接台北市副市長

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 親民黨內人士表示，台北市長柯文哲從組黨到找黃珊珊入市府，都在挖橘營牆角，這無助雙方合作。

中央社報導，從柯文哲組黨開始，白、橘之間的合作，就不如過往順利，親民黨組織部主任張碩文就曾說，宋楚瑜確實思考過找台北市長柯文哲接班，但隨著柯文哲組黨後便打消念頭。

甚至也傳出，在鴻海創辦人郭台銘確定不登記連署競選總統後，柯文哲曾想與宋楚瑜見面，但遭到宋婉拒。

一位親民黨內人士，下午談起黃珊珊若擔任北市副市長，是否有助於雙邊的合作。他表示，這可能不會幫助白、橘之間的合作，因為早從柯文哲組黨後，包括親民黨台北市議員林國成的女兒，以及黃珊珊的助理，都先後加入，現在又找了黃珊珊擔任副市長，總讓人有被挖牆腳的感覺，似乎無法再繼續談合作。

但也有黨政人士直言，這件人事案無關白橘之間合作與否，完全就是黃珊珊的個人意願問題而已。

更新時間: 2019-09-26 16:41

【快訊】親民黨黃珊珊證實：獲徵詢接台北市副市長

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長柯文哲過去數度表示，要尋找接班人，最好先從副市長開始做，選上市長後最能對市政無縫接軌。今（26）日傳出，他有意找友柯的親民黨籍議員黃珊珊接任副市長。

中央社引述親民黨籍台北市議員黃珊珊今表示，確實有接獲台北市政府徵詢接任台北市副市長，她一直想替台北做事，如果有需要很樂意幫忙，但尊重台北市長柯文哲人事權。

北市府副發言人戴于文受訪表示，柯文哲對北市府首長人事安排，都配合當前施政目標及策略布局調整，坊間對人事異動傳聞已久，如果確定有異動，將對外說明。

副市長鄧家基辦公室則表示，鄧家基將於10月去職。目前台北市政府有3名副市長，分別為鄧家基、彭振聲與蔡炳坤。

柯文哲多次說過，黃珊珊與民進黨市議員高嘉瑜是副市長不二人選， 也可培養為接班人。

中央社引述知情人士今表示，柯文哲近期確實有與黃珊珊、 高嘉瑜2人聊天，詢問接任副市長意願，不過， 高嘉瑜要代表民進黨參選台北市第4選區（內湖、南港）立委， 並未同意。

《中時》報導，待程序跑完後，此項人事案就會對外公布。外界解讀，如果黃珊珊出任副市長，可望成為柯文哲接班人，2022年接棒參選市長。

鏡周刊今(26)日報導稱該刊掌握，柯文哲近日已徵詢黃珊珊入市府接任副市長一職，黃珊珊並不排斥；不過，若黃珊珊入市府擔任職務，必須辭去現任議員職務，這也代表親民黨會在北市議會少一席。

報導引述黨政人士說，去年(2018年)宋楚瑜引爆一國兩制的失言風波，黃珊珊當時在臉書閃電發聲明，宣布請辭親民黨文宣部主任，據傳已引發包括宋楚瑜在內的親民黨高層不滿；如今黃姍姍投靠柯營、擔任柯的副市長，將讓白、橘競合關係再度浮上檯面。