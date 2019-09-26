簡又新專欄 –淺談影響力的投資與商機

什麼是影響力投資呢？對社會有貢獻、有正面影響的投資，我們稱之為影響力投資。影響力投資大致分為三種態樣，第一是對弱勢組群的服務、提供弱勢基本物質需求如吃飽、穿暖等公益，屬慈善事業模式，但要注意的是持續性的問題；第二則是將社會公益或環境保護的服務結合商業模式，過程中可創造營利及盈餘，使正向力量得以持續，並將服務做得更好，如社會企業的概念。

第三則是以企業財務為目標來投資或經營對社會有正面影響之事業，此時就要有永續投資概念，需思考所投資的事業是否會對社會產生負面影響，如投資菸草或軍火生意等，因此需要遵循ESG原則（Environmental, social and corporate governance, ESG）依企業在環境、社會及公司治理三面向表現來選定投資對象。現行聯合國發起責任投資原則（The Principles for Responsible Investment, PRI），已規範相關基金經理人應簽署遵守ESG之備忘錄。

按照上述三種態樣，分別有以慈善事業為主的極左派和以財務報表為主的極右派，但夾在中間之社會企業也已漸漸興起，但生存的重點就在於提供服務或產品過程中如何獲利，讓自己企業得以持續經營，爰需計算出每一分錢所帶來的獲利是相當重要的課題。如美國USAID的援外計畫的錢，在花費上是要很準確的，因此分出去的錢要具有合理性，意謂給出的一塊錢是否有達到一塊錢的效果。如今這樣的作法，在國外已經產生制度化了，無論是在英國、香港，只要是要向政府申請經費，就需要填寫許多分析報表，政府亦要計算那一個創投案得到的對社會正向回饋效益最大，值得投資。

隨著影響力投資興起後，過去鮮為人知它的意義，如今卻備受重視，可歸納下列原因(1)世代交替，千禧年的世代都開始關心地球永續及世代正義的問題；(2)戰後嬰兒潮世代大都已享有較多資源及資產，但隨者老去資產便移轉給下一代，當下一代繼承遺產時即思考如何讓效益極大化，加上現代人重視投資報酬率，會避開高風險的投資，轉而投資注重永續績效之公司相對能穩定獲利，這也是影響力投資興起主因；(3)投資人角色之轉變，有利於促進經營者將企業經營理念導向重視公司治理透明、講求誠信、對環境高度關懷以及投入社會公益之正面發展。

台灣在影響力投資的起步雖較歐洲慢，但隨著全球的改變，這股風潮在2007年吹進我國已有社會企業的成立，並於2014年啟動社會企業行動方案，迄今已有27家，雖規模都不大，但較亞洲其他國家都已相當進步，希望透過這股影響力投資趨勢轉變大家對投資的觀念，多投入永續發展事物，讓社會、國家向上發展。