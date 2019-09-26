宏都拉斯知名當代藝術家　台北市長官邸聯袂展出38件作品

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）宏都拉斯駐台大使館與中美洲經貿辦事處合作，自25日至27日在台北市市長官邸藝文沙龍，舉辦「台宏藝起」畫展。這次展出的作品，由聞名國際的3位當代藝術家聯袂展出38件作品。

外交部次長曹立傑讚賞，宏國畫展自2016年開辦至今已連續4年，透過藝術橋樑增進兩國人民情誼，並同時肯定，這次的畫作皆成功展現宏國多元人文風貌與生活美學，為國人營造親身體驗該國璀璨文化的氛圍。

△Buena Cosecha (畫家：塞西歐‧馬丁尼茲，Sergio Martinez)/ 圖片由中美洲經貿辦事處提供)

宏都拉斯駐華臨時代辦卡洛思則表示，宏國藝術人才濟濟，繪畫表現更是出類拔萃，尤其今年參展的「塞西歐‧馬丁尼茲(Sergio Martinez)」、「丹尼斯‧塞拉多(Dennis Cerrato)」及「羅素‧巴拉拉加(Rossel Barralaga)」等3位知名畫家皆巧妙運用豐富色彩，傳遞宏國人民面對生活的韌性與活力。

像羅素的作品，多以女性及風景交織在一起的頭髮，作為其創作主題，擅用對比鮮明的色彩展現視覺的張力與節奏。塞西歐則是著重於重現自然寫實的具象藝術，用以描繪現代女性享受生活及活出自我的面貌。另一位藝術家丹尼斯則是將女性美麗的面孔與自然景觀融合在一起，藉此展現人文之美與展現大自然的雄偉與壯闊。

中美洲經貿辦事處表示，這次畫展在台北市市長官邸藝文沙龍開放國人免費參觀，歡迎大眾踴躍前往觀展。

Atardecer (畫家：丹尼斯‧塞拉多(Dennis Cerrato) / 圖片由中美洲經貿辦事處提供)

「台宏藝起」畫展開幕大合照。(照片由中美洲經貿辦事處提供)