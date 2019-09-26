總統府化身百年時光機　國慶光雕秀展期歷年之最

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文總將總統府化身為百年時光機，舉辦光雕秀歡慶國慶日，今年展演時間加長到一個禮拜，為歷年之最，將於10月4日至10月10日登場。

中華文化總會（以下簡稱文總）將於今年國慶第三度策劃推出精彩光雕秀，近日舉辦「世界同行．台灣耀飛－中華民國108年國慶總統府光雕展演」記者會，揭曉今年光雕主題，將總統府化為運轉前行的百年動力時光機，回顧過去光榮進程並展望台灣未來想像。

文總發布新聞稿指出，繼第一年以「祈求吉慶」為主題，到去年「Taiwan 共好」，今年透過總統府這座百年時光機，回顧國球熱情並參與到今年U12世界少棒賽及U18世界青棒賽在國際比賽的成績斐然，高教機、無人機翱翔天空，以及福衛七號升空的畫面，更展現出台灣國軍弟兄與科學家，不斷拓展疆界的團結精神，這些精彩的影像。都將會精準投射在總統府建築上。

活動邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監、知名配樂家王希文擔任音樂總監、金曲爵士音樂家許郁瑛以及闖蕩美國好萊塢的青年作曲家王米加擔任作曲，並由何欣穗獻聲導聆。

文化總會副秘書長李厚慶表示，文總身為國慶籌委會常務委員，過去兩年積極參與國慶系列活動，不僅翻轉整體視覺設計、國慶影片到總統府光雕展演，都希望能把台灣最美好的一面呈現給大家。

陳怡潔指出，藉由將總統府轉化為百年時光機的概念，其實是一個關於時間的歷史進程回顧，從不同世代之間的記憶連結，到科技實力放眼全球，一方面觀賞百年來百工百業探索的經典感動畫面，同時也拼湊對於下一個百年的未來想像。

李厚慶最後提到，從10月4日至10月10日，總共7天每天6場次，誠摯地邀請民眾一起前來總統府前駐足欣賞百年時光機的運轉，除了演出時間為3年來最長，更希望透過這8分鐘精彩演出國人與國際友人都看見，台灣與世界同行、耀飛世界的自信跟勇氣。